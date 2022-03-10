打炒房祭第2戶房貸成數限制？楊金龍：這是央行選項

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對此，央行總裁楊金龍說，「我們還有精的空間，這個也算是其中一種，這可能會採取」。賴士葆則進一步追問，央行下一步就是升息或小區域選擇性信用管制，否則房價打不下來，他印象那時彭總裁還微服出訪，你要不要也微服出訪一下？楊金龍則說，他記得當時是對台北市、新北市某些漲幅較大的區域，對第二戶採成數管制，而且實施下去滿有效的，「這是我們的選項」。
另外，民進黨立委郭國文表示民眾現在最關心的就是「三價」問題，即油價、物價及房價，他最關心的還是房價這部分，他也坦言做為執政黨立委老實說是有點挫折感，房市健全小組四部會祭出打房炒手段，房價仍持續上升，今年是選舉年，房價議題會不會引爆成政治問題。楊金龍坦言，一般老百關心議題還是房價，各部會要做出成績來讓房價軟著陸這就是目標，但不論是房價還是股價都有它的基本面。
郭國文則追問，房價基本面就是利率史上最低，但楊金龍說「不是」，主要是2018年以來連續幾年台灣經濟成長率都高，信用就會增加，這很重要。郭國文則說，之前央行針對祭出小區域選擇性信用管制是有效的，但還有貸款付現條件及信用期限，就是提高頭期款及縮短貸款年限，楊金龍也回應「這我們也研究過，我們有精進空間」，這次因房價上漲範圍廣，第二戶部分目前是沒有寬限期，「下周我們會再討論，我們會一步一步來」。