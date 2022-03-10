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大S被瘋傳「要退出演藝圈」　經紀人：還有工作在洽談

▲大S驚爆退出演藝圈，經紀人極力否認。（圖／大S微博）
▲大S驚爆退出演藝圈，經紀人極力否認。（圖／大S微博）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-10 10:59:58

藝人大S（徐熙媛）與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚，震撼台、韓兩地。雖然大S近年鮮少推出作品，不過社群平台依舊不定時更新，如今具俊曄有意將大S接到韓國過夫妻生活，昨（9）日甚至大動作抵台，傳出大S要退出演藝圈，對此，經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。

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▲大S（右）、具俊曄（左）分手24年復合結婚。（圖／翻攝姜元來강원래臉書）
▲大S（右）、具俊曄（左）分手24年後復合結婚。（圖／姜元來강원래臉書）
大S與大陸富商汪小菲離婚後，閃電二嫁韓星具俊曄，震怒許多大陸網友，紛紛喊話要汪小菲接孩子回對岸照顧，接著又有消息傳出大S親口證實有意退出演藝圈，「大S說她已經退出演藝圈」話題，一度登上微博熱搜冠軍，經紀人得知消息後極力否認，直言根本子虛烏有，也透露大S目前還有許多工作在進行、洽談當中。

事實上，小S上月出席記者會時，被問到大S最近是否會推出新作品，她坦言姊姊一直都有演員夢，所以如果有個很棒的劇本、適合的導演出現，她就會勇於嘗試。大S前一天才告知媽媽結婚一事，據傳母女目前仍處在冷戰狀態，而具俊曄也剛抵台，準備與大S相見歡，未來雙方家長的關係、孩子的教育和扶養，都是大S準備的課題，看來要等到她發表新作，可能還要讓粉絲等一陣子。

▲小S（左）曝大S離婚後整個人瞬間回春，右為派翠克。（圖／記者侯家瑜攝）
▲小S（左）上月出席記者會，透露大S未來工作動向，右為派翠克。（圖／記者侯家瑜攝）
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