檢調掃蕩中企挖角台高科技人才 4公司6人交保、1請回
檢調昨在台大規模搜索8家中企背景的公司或研發中心，其中，由士檢指揮偵辦的中星微、芯原、硅谷數模等3家公司共4位負責人，其中3人自深夜起陸續以10萬元交保，1人在台北市調處請回；至於由北檢指揮偵辦的聚力成公司，今（10）日凌晨2位負責人各以15萬、5萬交保，1位工程師10萬交保。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-10 11:00:44
調查局表示，中共透過中企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技產業人才，除嚴重影響我國經濟及資本市場秩序，也危及台灣國際競爭力與國家安全，9日動員百餘人次聯合偵辦，搜索14處所，詢問近60人次，同步掃蕩8家違法在台中企或研發中心。
其中，士林地檢署指揮搜索偽外資的港商中星微在台辦事處、港商芯原公司在台分公司、港商硅谷數模在台辦事處，釐清「數字多媒體IC設計案」、「IC設計訂製一站式服務平台」及「通訊、電器及機電設備IC設計」非法挖角疑點。
檢方深夜複訊後，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，陸續諭令中星微在台辦事處負責人張豐敏、芯原在台分公司負責人詹俊才、硅谷數模在台辦事處負責人滕筠，各以10萬元交保，硅谷數模另名負責人何季陽請回。
至於台北地檢署指揮搜索的聚力成科技公司，查出負責人郭彥辰是中國母公司的「首席財務長」，親自來台設立公司大舉招募台籍半導體工程師，在台協助母公司晶片設計、研發、封測等。郭男以高薪成功挖走超過10名工程師。
檢方深夜複訊後，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，10日凌晨諭令郭彥辰15萬元交保，另名在台登記負責人陳俊達5萬元交保、卜姓工程師10萬元交保。