義務役期延長至一年？邱國正：目前還沒有定論

俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界討論台灣兵役制度，時代力量立委呼籲兵役役期由4個月延長至1年，雅虎民調也有76.9％的網友支持延長徵兵役期。國防部長邱國正今（10）日表示，役期延長的確可以看到戰力，但目前為止還沒有定論。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-10 11:19:51｜2022-03-10 11:56:55
外交國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、僑務委員會、大陸委員會、經濟部、國家發展委員會等部會報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」。會前媒體詢問義務役期是否延長至一年？邱國正答覆表示，這個議題很好，大家都有各自的講法，國防部會參考並看大家怎樣才能夠接受。他說，讓役期延長的確可以看到戰力，哪怕未來再回來教育召集也能夠彰顯戰力，會朝這方面努力，但目前為止還沒有定論。
媒體追問，國防部在送交立院報告書中提到烏克蘭戰略指導為「持久消耗戰」，國防部如何看待。邱國正表示，持久消耗戰要看環境，若地方大、有時間就可以扭轉，這是因地而異，但台澎防衛作戰特性不太一樣，以前抗戰為何「以空間換取時間」就是這道理，但戰場環境不同。媒體追問，是否學習烏克蘭發放槍枝全民作戰，邱國正回應，「還不到這地步」。