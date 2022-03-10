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NBA／延長賽獨得10分！火箭榜眼砍新高32分　帶隊勝湖人

▲火箭榜眼Jalen Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲火箭榜眼Jalen Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-10 13:30:01

洛杉磯湖人今(10)日在客場對戰休士頓火箭，兩隊一路廝殺到末節最後一刻，最終火箭在榜眼Jalen Green拿下生涯新高的32分帶領下，在延長賽中以139:130贏球，而湖人則是吞下2連敗。

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在因為膝蓋痠痛缺陣後，James今日復出對戰火箭，但他的狀態卻不是很好，外線6投0中，加上湖人防守端的表現相當糟糕，面對聯盟末段班的火箭，打到第四節戰局仍然相當膠著。

比賽最後3分鐘，湖人領先1分，James切入買犯、兩罰全中，讓客隊擁有3 分領先的優勢；不過接著Jalen Green連投帶罰拿下5分，讓火箭超前。Westbrook中距離跳投命中，讓湖人將比分扳平。

讀秒時刻，詹皇切入上籃沒進，球出界、裁判裁定湖人獲得球權，火箭挑戰失敗。不過最後一次進攻，Carmelo Anthony外線空檔沒進，比賽進入到延長賽。

賽事繼續展開後，Green狀態絕佳連拿7分，接著Eric Gordon也在快攻反擊中投進外線，火箭一波10:0攻勢，打得對手難以招架。湖人雖然試圖在暫停後有所反擊，但Kenyon Martin Jr.、Green、Alperen Sengun連續命中外線，讓球隊鎖定勝利。

本季雖然在湖人找不到定位，陷入生涯最大低潮，不過Westbrook這一場比賽發揮的不錯，22投11中得到30分；James雖手感不佳，但仍繳出23分14籃板12助攻4阻攻的全面數據。D.Augustin投進4顆三分球，得到16分。

火箭方面，球隊這一場多點開花，總共有7人得分上雙，Green得到32分，A.Sengun得到21分15籃板，J.Christopher斬獲21分6籃板，Martin砍17分11籃板，Gordon得15分。

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