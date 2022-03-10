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尹錫悅愛妻成另類「嬌」點！顏值超高卻醜聞頻傳

▲韓國總統當選人尹錫悅小12歲的妻子金建希，雖然長的漂亮，卻在競選期間一再爆出醜聞，給丈夫的總統之路添堵。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國總統當選人尹錫悅小12歲的妻子金建希，雖然長的漂亮，卻在競選期間一再爆出醜聞，給丈夫的總統之路添堵。（圖／翻攝自韓聯社）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-10 11:13:47｜2022-03-10 11:52:00

韓國保守派政黨「國民力量」候選人尹錫悅，以些微差距贏得總統大選，美國總統拜登（Joe Biden）已致電表達祝賀之意，而小他12歲的妻子金建希也再度成為焦點，不只因為她的高顏值，更因為她在競選期間爆發的連環醜聞，都為尹錫悅的總統之路造成打擊。

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綜合韓媒報導，今年49歲的金建希，在2012年和尹錫悅結婚，由於保養得宜，外貌上看不太出來已年近50，聲稱擁有國民大學、淑明女子大學、京畿大學等高等學歷的她，曾在水原女子大學、翰林聖心大學、瑞逸大學、安養大學、國民大學受聘擔任兼職代課講師。

然而，就在去年年底，韓國大選選戰打得如火如荼之際，金建希卻被起底，曾以20多條假的工作經歷，捏造假履歷欺騙應聘的學校，包含2007年至2008年間，擔任水源女子大學廣告影像系兼任教授時，自稱曾於2002年擔任韓國遊戲產業協會計劃組的計劃理事，卻被韓媒查出韓國遊戲產業協會是2004年才成立的；以及2014年至國民大學受聘為兼任教授，之後卻在該段經歷上稱自己是「副教授」等等。

更勁爆的是，金建希還傳出曾當過酒店公關，不過此事隨即遭到金建希的嚴正駁斥。

妻子的醜聞被爆出後，尹錫悅曾在去年12月17日公開道歉，表示無論理由如何，妻子沒有正確填報履歷，引發爭議就是不對，也與自己的公正原則背道而馳。而金建希本人也於去年12月26日，在國民力量黨總部召開記者會致歉。

此外，金建希與網路媒體「首爾之聲」記者李明洙總計長達7小時的通話錄音檔，也在今年1月時被電視台公開，內容包括她拉攏李姓記者進入尹錫悅的助選團隊，顯示其多次干涉丈夫尹錫悅的選舉。

由於通話錄音並非採訪，而是私人互動對話，國民力量以此向法院申請禁止播出的假處分命令，希望能把對尹錫悅選情的不利影響降到最低，但法院認為，當時金建希已屬「公眾人物」，對社會和政治議題的見解皆是公眾關心的範疇，所以判決除了私生活與正調查的炒股案件以外，其餘錄音內容皆可照常播出。


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