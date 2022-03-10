尹錫悅愛妻成另類「嬌」點！顏值超高卻醜聞頻傳

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而，就在去年年底，韓國大選選戰打得如火如荼之際，金建希卻被起底，曾以20多條假的工作經歷，捏造假履歷欺騙應聘的學校，包含2007年至2008年間，擔任水源女子大學廣告影像系兼任教授時，自稱曾於2002年擔任韓國遊戲產業協會計劃組的計劃理事，卻被韓媒查出韓國遊戲產業協會是2004年才成立的；以及2014年至國民大學受聘為兼任教授，之後卻在該段經歷上稱自己是「副教授」等等。
更勁爆的是，金建希還傳出曾當過酒店公關，不過此事隨即遭到金建希的嚴正駁斥。
妻子的醜聞被爆出後，尹錫悅曾在去年12月17日公開道歉，表示無論理由如何，妻子沒有正確填報履歷，引發爭議就是不對，也與自己的公正原則背道而馳。而金建希本人也於去年12月26日，在國民力量黨總部召開記者會致歉。
此外，金建希與網路媒體「首爾之聲」記者李明洙總計長達7小時的通話錄音檔，也在今年1月時被電視台公開，內容包括她拉攏李姓記者進入尹錫悅的助選團隊，顯示其多次干涉丈夫尹錫悅的選舉。
由於通話錄音並非採訪，而是私人互動對話，國民力量以此向法院申請禁止播出的假處分命令，希望能把對尹錫悅選情的不利影響降到最低，但法院認為，當時金建希已屬「公眾人物」，對社會和政治議題的見解皆是公眾關心的範疇，所以判決除了私生活與正調查的炒股案件以外，其餘錄音內容皆可照常播出。