iPhone SE 3全通路預購優惠一次看！遠傳加碼千元配件金

我是廣告 請繼續往下閱讀
iPhone 13/iPhone 13 mini，兩款機型皆提供128 GB、256 GB、512 GB，依機型/容量規格2萬2900元起。iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max，依機型/容量規格3萬2900元起，蘋果官網預計本周五3/11晚間9點預購，3/18開賣。
momo購物網
活動時間：3/11晚上9點同步官方，開放預購iPhone SE 2022、綠色iPhone 13/iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max
活動方式：
刷卡優惠：刷指定星展銀行信用卡單筆分期滿3萬6限量登記送3000元刷卡金、兆豐銀行信用卡單筆分期滿2萬2限量登記享1800元刷卡金回饋、momo卡友則享免登記5%回饋無上限
momo App還有線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，以1TB的iPhone 13 Pro Max來說，最高可回饋3萬5600紅利金。同時推出「購機加辦台灣大門號」最高送24000 momo幣。
蝦皮購物
活動時間：3/11 晚上9點開放預購iPhone SE 3新機預約
活動內容：
3/11（五）限定前334名預購者，早鳥下單即可獲得300蝦幣回饋。
家中的舊手機已經沒有使用，可直接上蝦皮官網辦理回收，簡單五個步驟，最快五天完成，將可獲得最高26000元回收金。
刷指定銀行信用卡，最高可回饋1200元刷卡金，刷蝦皮購物聯名卡最高20% 蝦幣回饋。
樂天市場神腦生活店
活動時間：3/10起開放限量預約iPhone SE 3、綠色iPhone 13/iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max
活動內容：
預約送30W旅充頭及軍規空壓氣墊保護套，再祭出現領現折優惠券，購物滿10000元現折300元，滿30000元現折1000元。
搭配「刷樂天卡滿額賺20%回饋」活動，於樂天市場神腦生活店購物滿2,000元即可賺200點數，全月用樂天卡訂購2筆訂單且累積金額滿5000元，再賺10%點數回饋，最高可賺3000點，1點等於1元，等於最高可以省4200元。
傑昇通信
活動時間：即日起至門市開放預約，iPhone SE 3
免訂金、不收手續費，開賣取機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價1190元）。
活動方式：手機舊換新，只要將欲轉售的手機、手機盒及配件保存完整，至全省各門市，由門市人員評估後最高可折抵2萬元。
台灣大哥大
活動時間：3/11開放預購iPhone SE 3；3/18 開賣iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青與 iPhone 13/13 mini綠色新色
活動方式：預購iPhone SE 3用戶只需付1000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1399元以上專案搭購iPhone SE 3，再送2000元momo幣。
3月底前搭配1399以上資費購買iPhone 13系列，限時加碼享momo幣2000元。
遠傳
活動時間：3/9 AM11:00起開放線上預約登記iPhone SE 3、iPhone 13綠色
活動網址：https://fetnet.tw/6QPXzH
活動方式：只要於線上預約登記並於線上申辦成功，即享配件購物金$1,000，還能有機會抽中iPad Pro。
中華電信
活動時間：自111年3月10日10點起開始，目前已經額滿！
活動方式：可至中華電信預約網站登入預約，且可加入及綁定中華電信LINE官方帳號(ID:@chtemome)，立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。