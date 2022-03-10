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iPhone SE 3全通路預購優惠一次看！遠傳加碼千元配件金

▲iPhone SE 3 各家通路陸續展開預購、預約活動，蘋果官網於3/11 晚間9點開放預購，64GB售價1萬3900元。（圖／業者提供）
▲iPhone SE 3 各家通路陸續展開預購、預約活動，蘋果官網於3/11 晚間9點開放預購，64GB售價1萬3900元。（圖／業者提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-10 11:36:07

蘋果昨(9)日熱熱鬧鬧的推出目前最便宜的iPhone 5G手機iPhone SE 3，台灣也在首波開賣名單中，各家電信商、網購通路、通訊行也火速地展開預購、預約活動。而蘋果官網預計本周五3/11晚間9點預購，3/18開賣。

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iPhone SE 3搭載4.7吋螢幕，使用與iPhone 13系列同款的A15仿生晶片，性能大幅提升，延用Home鍵與Touch ID解鎖功能，支援5G網路，提供午夜色的黑色、星光白、(PRODUCT)RED共3種顏色。64GB售價13900元、128GB售價1萬5500元、256GB售價1萬9000元。

▲iPhone SE 共有三款顏色： (PRODUCT)RED、星光色和午夜色，並具備Home 鍵及 Touch ID 功能。（圖／Apple提供）
▲iPhone SE 3 共有三款顏色： (PRODUCT)RED、星光白和午夜黑，並具備Home 鍵及 Touch ID 功能。（圖／Apple提供）
iPhone 13/iPhone 13 mini，兩款機型皆提供128 GB、256 GB、512 GB，依機型/容量規格2萬2900元起。iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max，依機型/容量規格3萬2900元起，蘋果官網預計本周五3/11晚間9點預購，3/18開賣。


momo購物網

活動時間：3/11晚上9點同步官方，開放預購iPhone SE 2022、綠色iPhone 13/iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

活動方式：

刷卡優惠：刷指定星展銀行信用卡單筆分期滿3萬6限量登記送3000元刷卡金、兆豐銀行信用卡單筆分期滿2萬2限量登記享1800元刷卡金回饋、momo卡友則享免登記5%回饋無上限

momo App還有線上操作舊機回收服務，近10大品牌手機適用，以1TB的iPhone 13 Pro Max來說，最高可回饋3萬5600紅利金。同時推出「購機加辦台灣大門號」最高送24000 momo幣。

▲精緻的松嶺青色 iPhone 13 Pro 及綠色 iPhone 13 加入產品系列。(圖／Apple提供)
▲松嶺青色 iPhone 13 Pro 及綠色 iPhone 13 加入產品系列。(圖／Apple提供)
蝦皮購物

活動時間：3/11 晚上9點開放預購iPhone SE 3新機預約

活動內容：

3/11（五）限定前334名預購者，早鳥下單即可獲得300蝦幣回饋。

家中的舊手機已經沒有使用，可直接上蝦皮官網辦理回收，簡單五個步驟，最快五天完成，將可獲得最高26000元回收金。

刷指定銀行信用卡，最高可回饋1200元刷卡金，刷蝦皮購物聯名卡最高20% 蝦幣回饋。

樂天市場神腦生活店

活動時間：3/10起開放限量預約iPhone SE 3、綠色iPhone 13/iPhone 13 mini，以及松嶺青綠iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max

活動內容：

預約送30W旅充頭及軍規空壓氣墊保護套，再祭出現領現折優惠券，購物滿10000元現折300元，滿30000元現折1000元。

搭配「刷樂天卡滿額賺20%回饋」活動，於樂天市場神腦生活店購物滿2,000元即可賺200點數，全月用樂天卡訂購2筆訂單且累積金額滿5000元，再賺10%點數回饋，最高可賺3000點，1點等於1元，等於最高可以省4200元。

傑昇通信

活動時間：即日起至門市開放預約，iPhone SE 3

免訂金、不收手續費，開賣取機再送imos康寧9H鋼化玻璃保貼（市價1190元）。

活動方式：手機舊換新，只要將欲轉售的手機、手機盒及配件保存完整，至全省各門市，由門市人員評估後最高可折抵2萬元。


台灣大哥大

活動時間：3/11開放預購iPhone SE 3；3/18 開賣iPhone 13 Pro/Pro Max松嶺青與 iPhone 13/13 mini綠色新色

活動方式：預購iPhone SE 3用戶只需付1000元訂金，即可完成預購，並享優先取貨，申辦1399元以上專案搭購iPhone SE 3，再送2000元momo幣。

3月底前搭配1399以上資費購買iPhone 13系列，限時加碼享momo幣2000元。

▲台灣大哥大今（16）宣布，因應疫情升溫，明日起至2月20日，北北基、桃園、新竹地區的辦公室同仁，以居家上班為主。（圖／台灣大哥大提供）
▲台灣大哥大3/11開放預購iPhone SE 3。（圖／資料照片，台灣大哥大提供）
遠傳

活動時間：3/9 AM11:00起開放線上預約登記iPhone SE 3、iPhone 13綠色

活動網址：https://fetnet.tw/6QPXzH 

活動方式：只要於線上預約登記並於線上申辦成功，即享配件購物金$1,000，還能有機會抽中iPad Pro。

▲遠傳即日起於線上開放預約登記iPhone SE 3 ，線上申辦成功，即享配件購物金1,000，還能有機會抽中iPad Pro。（圖／翻攝官網）
▲遠傳即日起於線上開放預約登記iPhone SE 3 ，線上申辦成功，即享配件購物金1,000，還能有機會抽中iPad Pro。（圖／翻攝官網）
中華電信

活動時間：自111年3月10日10點起開始，目前已經額滿！

活動方式：可至中華電信預約網站登入預約，且可加入及綁定中華電信LINE官方帳號(ID:@chtemome)，立即掌握第一手消息、優惠訊息與好康活動。


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