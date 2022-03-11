峮峮全身只剩「胸貼搭小褲褲」　羞喊：尺度不能更大

中信「Passion Sisters」PS女孩峮峮第二本寫真書「QUNing」推出至今已開出銷售紅盤，近日她接受專訪時，坦言不擔心「真實面貌」被看到，反而希望用最自然的樣子，讓粉絲認識私下自己。峮峮拿著其中一張無暇美背照透露：「這一本的尺度其實比第一本大，在溫泉這部分，我就是只有貼胸貼跟穿一個小褲褲，然後就什麼都沒有，我覺得這個尺度對我來說已經算極限了！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-11 11:00:00
峮峮出道至今，從矇懂漸漸成熟，低潮裡不斷鼓勵自己，坦承以前頗沒自信：「例如在拍攝或自我介紹時都會挺緊張，雖然現在多少還是會有一點『我這樣是OK的嗎？』問自己，但現在就是非常有信心，我覺得球場給我很大的能量，給我很大的表演空間，還有我覺得現在比較不一樣的地方是比較自律，我很愛吃，現在會因為工作會有所控制。」透露時常被惡魔食物巧克力誘惑。
至於對美的定義，峮峮表示：「有自信、善良之外，應該愛笑就是『美』吧，我覺得笑容非常有感染力，可以讓整個氛圍變得很好。」而心目中最美的女神，她自信地說：「可能是球場上的我自己！因為球場上我們要全力散發正能量，整場比賽要笑容滿面為大家加油，所以我覺得球場上的我，是我自己心目中的女神。」即使面對輸球，峮峮也用最暖笑容給球員加油、為粉絲打氣。