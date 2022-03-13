NOWnews推「跨世代」倡議平台 呱吉：有效減少資訊落差
《NOWnews今日新聞》針對時事相關議題，推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，3月17日即將正式上線，民眾可以針對公共議題進行提案與覆議，等於是「你想要知道的議題，NOWnews報給你知」。而雖然性質上與政府的「公共政策網路參與平台」相當類似，不過台北市議員「呱吉」邱威傑指出，比起官方的政策平台，《跨世代》比較能有效減少資訊落差，「我認為這是一個良好的互動方式」。
記者丁上程／台北報導
2022-03-13 08:00:00
邱威傑在接受訪問時指出，針對這種「網路參與平台」的模式，其實地方政府與中央政府都有設立，「像是台北市政府設立的iVoting，中央則是由國發會成立的公共政策網路參與平台。」邱威傑說，針對政策面向的事務，民眾雖然都很熱衷於參與公共事務，不過礙於對法規的了解較為粗淺，因此很多即使是立意良善的意見，在政策的執行面上都是有困難的。
「重點在於資訊落差！」邱威傑強調，若是從媒體的角度去進行，相信能有效地減少資訊落差的問題。「民眾透過媒體的平台去參與公共事務，進而透過媒體的報導去了解公共事務，更能有效去了解更多政策細節。」
邱威傑指出，比起透過政府的參與平台，牽涉到法規的執行面問題可能窒礙難行，「媒體運作的參與式平台，樂見為一種良好的互動方式。」