俄烏戰火害原物料暴漲　東南亞產油國反收漁翁之利

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夏奇拉在由「馬來西亞民主與經濟事務研究院」（Institute of Democracy and Economic Affairs，IDEAS）主辦的「2022年馬來西亞展望會議」上指出，馬來西亞財政在短期內因戰爭得到有力支持。她解釋，得益於國際油價上漲，加上各國解除邊界管制，重啟經濟使得需求增加，馬來西亞經濟發展有望重回疫情前水平，同時馬國政府也將持續推動經濟成長。
財團法人環球經濟社社長林建山則表示，即使OPEC加入對俄羅斯的制裁，但做為石油生產國，怎麼會自願放棄這麼好的獲利機會；即使願意提高石油產量，未來全球油價應該仍會在每桶91美元（約新台幣2571元）至110美元（約新台幣3108元）區間震盪，東南亞國家如馬來西亞、印尼等能源生產大國將會同步受益；尤其，馬來西亞、印尼兩國與OPEC國家都是伊斯蘭教國家，在能源市場的連動關係將會更加密切。
夏奇拉也提醒馬國政府，除了能源之外，應該更加關注社會安全議題，尤其是在編列預算時，要將更多資源投注在弱勢族群，並聚焦在糧食、庇護、健康、教育跟脫貧等領域，不然馬國政府50%的補助都流入了能源領域，這導致馬國政府預算使用缺乏效益；另外，夏奇拉也強調，不斷演變的新冠疫情變異株仍是未來會影響馬國經濟發展最大的變數，須格外留意。