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俄烏紛爭為2年來最大修正　法人：買點浮現、三策略因應

▲俄烏情勢露曙光，國際油價大幅回落12%，台股也大反彈。法人指出，，對中長線的投資人來說，買點已經浮現，建議保守型投資人可參考多元債基金、穩健型可選全球多元資產基金，積極型投資人可聚焦創新題材的股票基金。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏情勢露曙光，國際油價大幅回落12%，台股也大反彈。法人指出，，對中長線的投資人來說，買點已經浮現，建議保守型投資人可參考多元債基金、穩健型可選全球多元資產基金，積極型投資人可聚焦創新題材的股票基金。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎/台北報導

2022-03-10 11:39:43

烏克蘭宣示不再堅持加入北大西洋公約組織，俄烏情勢露曙光，再加上OPEC將提高石油生產，使國際油價大幅回落12%。而今（10）日台股再度大反彈，午盤來到新高，漲460點以上，來到17478點，漲幅2.6%。法人指出，前兩天的修正已經是近兩年最大修正，對中長線的投資人來說，買點已經浮現，建議保守型投資人可參考多元債基金、穩健型可選全球多元資產基金，積極型投資人可聚焦創新題材的股票基金。

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施羅德投信指出，近期全球市場震盪，主因在俄烏紛爭衍生出的制裁議題，例如美國及盟國考慮對俄羅斯實施石油進口禁令，推動油價大漲，引發市場對惡性通膨和全球經濟衰退疑慮，但現在連兩日反彈。如果拉長時間來看，這一波由通膨上揚以及俄烏紛爭帶來的市場下跌，已是新冠疫情後、近兩年來最大幅的修正。

施羅德表示，自新冠疫情後，全球股市自2020年4月低點反彈，走了將近2年的大多頭。中間歷經新冠疫情擴散、恆大違約疑慮，美國升息負面消息衝擊，或有5%至7%左右的修正。然近期的俄烏紛爭，影響全球股市或達13%的修正。

施羅德(環)環球顛覆未來股票基金產品經理林良軍分析，目前市場主要是擔憂原物料價格大漲，後續引發惡性通膨以及經濟衰退的問題。但與之前歷史通膨上升情形不同，目前歐美自疫情以來累積了大額的超額儲蓄，估計美國超額儲蓄約2兆美元，歐洲超額儲蓄也有類似規模，可提供消費者因應能源價格上漲的空間，因此預期今年經濟衰退機率仍低，全年全球經濟成長可達3.7%，仍高於疫情前的水準(約3%)。

林良軍補充，雖然通膨較預期的更持久，但基期效應仍會持續下降，因此施羅德預期2022年美國全年通膨5.6%，第一季可能達7%，但可望逐季下降，第四季回到4%。2023年通膨預估為2.3%。

施羅德投信針對目前的狀況表示，考量投資人風險屬性不同，保守投資人可採取偏防禦、控波動、重收益的操作，以波動度較低的多元債券搭配高收益債券。至於穩健型投資人則可採取股債資產攻守並進策略，布局靈活操作的全球型多元資產策略。

至於積極型股票投資人，則建議布局通膨題材的能源股票型基金，以及受惠經濟結構改變的創新多元主題策略產品，創新多元主題涵蓋面向有熱門的人工智慧、雲端、區塊鏈，也有電競、數位消費等生活面向，還有能源價格高漲後更是討論不斷的低碳綠能產業。


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