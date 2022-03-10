波蘭記者批高雄機車騎人行道 陳其邁：非常危險加強取締
一名在高雄市生活的波蘭籍記者在推特發文抱怨高雄機車騎士會騎上人行道，還對行人逼車按喇叭。市長陳其邁得知後表示，自己有看到這名記者拍的影片，機車在人行道上騎這麼快，還有高低落差，「非常危險，很不應該」。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-03-10 23:29:00
一名在高雄生活的波蘭籍記者7日在推特發文，且附上騎士飆速影片抱怨，高雄在地人不但會直接將機車騎上人行道，甚至還會對人行道上的行人按喇叭要求讓路，自己就有過類似被逼車經驗，希望高雄市政府能正視行人安全問題。對此，陳其邁今天上午做出上述表示。
陳其邁認為，人行道本來就是行人專屬的通道，他將請市警局嚴格執法、加強取締；尤其還有很多身障朋友也需要使用人行道，以影片上這麼快的速度在人行道上騎車真的很不安全。
高雄市政府警察局交通警察大隊上午則表示，人行道是供人行走之用，機車行駛人行道已違反道路交通管理處罰條例第45條，警方可處新台幣600至1800元罰鍰。
交通警察大隊副大隊長吳武煌也表示，經統計高市去年取締機車行駛人行道共達1萬4480件，今年統計至2月共取締2131件。警方將持續執法維護用路人權益，同時提醒民眾遵守交通規則，共同維持良好交通環境；如有須經人行道停車需求，請民眾務必下車以牽行方式移動。