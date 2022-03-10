麥當勞撤分店　俄民眾擠爆門市搶吃最後「資本主義味道」

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麥當勞在官網上表示，雖然暫停業務，但他們將持續支付俄羅斯的6萬2000名員工全額薪資。至於在烏克蘭的業務，麥當勞也表示不只同樣支付烏克蘭員工全額薪資，另外還會提供500萬美元的援助。
麥當勞將撤出俄羅斯的消息公布後，許多俄羅斯民眾擔心吃不到，各家門市都湧入消費民眾，也有人不顧冰天雪地的低溫，在街上排隊，就為了吃上最後一次的麥當勞。
俄羅斯一家麥當勞的得來速外頭，排起長長車龍等待點餐。從影片中可以看見，遠方就是熟悉的黃色M招牌，拍攝民眾的前後也都是排隊車輛，完全看不到「車隊」的起點和盡頭。貼文指出，「麥當勞宣布退出俄羅斯後，莫斯科麥當勞外，排隊的汽車幾乎延伸了半英里（約800公尺）。
目前正在俄羅斯採訪的愛爾蘭記者科倫（Jason Corcoran）也在推特上分享照片，表示「莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）一家歷史悠久的麥當勞門市在麥當勞宣布關閉俄國分店後出現排隊人龍。」
麥當勞在1988年首度獲得蘇聯的經營許可，並在1990年1月31日，第一間在俄門市盛大開幕，這間分店位於莫斯科市中心的普希金廣場，還是當時全世界最大的麥當勞分店，室內有700個座位，室外有200個座位。開門第一天，天還沒亮，就有俄羅斯民眾在門口等待，還有人特地從其他城市前來，只為了品嘗「資本主義的味道」。開幕當天就有5000人排隊等著點餐，單日替3萬人提供服務，創下了麥當勞開業當天的紀錄。