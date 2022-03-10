批特教評鑑淪「整人評鑑」　全教總籲中央應取消

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評鑑本應該是依據現場客觀事實據以評價，倘若評鑑委員到了教學現場，評價的依據卻不是客觀事實，然後給了一個低劣的成績，這不就是在整人嗎?基隆市長樂國小特教老師鍾正信就碰到了這種「整人評鑑」。
鍾正信所提出的文件顯示，特教評鑑眛於事實而列缺失，如明明就有器材維護管理規定，卻評為「未見到」；明明就有計畫、流程、成果，卻評為「宜建立相關計畫、流程及表件」，諸如此類、不勝枚舉。
此外，還把例外當原則，如法規明定特教專家或家長代表示在有特教生申訴案件時才增聘之申訴委員會委員，卻把這例外當原則做為缺失。
全教總指出，從長樂國小的評鑑結果即可以看到，特教評鑑的問題重重，簡直成了整人的工具，讓現場特教老師深受其擾，這樣的情況不是個案，反而是特教評鑑的常態。
特教評鑑問題一籮筐，全教總說明，主要包含評鑑委員不夠專業；評鑑委員對教師不夠尊重，僅是批評、指責，減損第一線老師的熱情；評鑑耗費人力、物力，影響教學工作；特教以融合為目標，評鑑應融入到校務評鑑中；經常出現與指標無關之建議，雞蛋裡挑骨頭；特教評鑑淪為「特教老師」的評鑑。
從現場特教教師對特教評鑑的反應來看，特教評鑑簡直變成對特教老師的羞辱工具，評鑑委員認為現場老師不夠專業，還出現批評、指責現場老師，以及雞蛋裡挑骨頭的情況，讓現場老師感到不被尊重而減損工作熱情。而且，特教評鑑只是耗費人力、資源，不但無助於教學工作，反而變成教學的困擾。可見現時的特教評鑑問題重重，應該加以改善。
全教總認為，過去流行一時的教育評鑑，在實施過一段時間後，逐漸發現教育評鑑只是增加學校的困擾，對於教育現場並無太大的幫助。目前全台灣至少有12縣市已經不在做校務評鑑，而高級中學的校務評鑑也因為評鑑指標的問題而停辦多年，可見得教育評鑑並非是必要的。
全教總認為，特殊教育是學校教育的一部分，在「融合教育」的目標與思維下，特殊教育根本不可能離開學校教育而存在，因此獨立於校務評鑑之外另做評鑑本來就是一件很奇怪的事情，所以特教評鑑就應該納入校務評鑑實施，不應該獨立存在。倘若學校評鑑停止辦理，特教評鑑也沒有道理必須獨立辦理，融合在校務評鑑內才是根本之道。