吸毒男不滿被按喇叭！「亮槍」恐嚇司機　遭鎖定逮捕

彰化縣員林市7日發生一起行車糾紛，25歲的謝姓駕駛，因不滿被大貨車蕭姓司機按喇叭，便超車攔截大貨車，並亮槍叫他下車「講清楚」，看見蕭男頻頻道歉後，才願意放人，隨後蕭男立即開往派出所報案，警方8日逮捕到謝男，訊後依違反刑法恐嚇罪、槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，今（10）日移送彰化地方檢察署偵辦。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 13:16:05
7日中午12點多，蕭男開著大貨車行經員林市員埔路時，打算左轉入員林大道，前方有一輛由謝男駕駛的轎車，蕭男疑似覺得謝男車速太慢，因此對其按喇叭，引發謝男不滿。
隨後謝男故意加速超車，停在大貨車前，更到後車廂「拿槍」下車找蕭男理論，質問為何沒事按喇叭害自己「嚇到」，看見蕭男頻頻道歉後，才不再追究，要對方以後不要亂按喇叭。
警方表示，沿途調閱錄影監視畫面，鎖定謝男涉有重嫌，8日在大村鄉逮捕他，並在他車上找到一把手槍、5顆短槍子彈、兩顆長槍子彈和海洛因殘渣；警方詢後依恐嚇及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995