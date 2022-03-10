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中二議員提名民進黨不+1　蔡其昌：超級戰區勝選難度高

▲林佳龍發揮母雞帶小雞的精神，積極幫助新人林佳儀曝光。（圖／林佳龍臉書，2022.03.10）
▲林佳龍發揮母雞帶小雞的精神，積極幫助新人林佳儀曝光。（圖／林佳龍臉書，2022.03.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-03-10 13:01:14｜2022-03-10 13:01:57

民進黨中常會昨將台中市黨部建議市議員第二選區提名3席，改為提名2席，地方視為在議員佈局一役，蔡其昌的新潮流系首勝林佳龍的正國會系統。蔡其昌今表示，該區5席但本屆民進黨僅1人當選，若一次提名3席，勝選難度非常高，中央依實力原則決定提名2席，也保留女性徵召的空間，是經過整體考量的決定。

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下屆台中市議員選舉，市黨部去年底開會決定第二選區提名3席，但蔡其昌立委辦公室主任陳大鈞上週於中常會提案，要求依實力原則改成2席。由於會中新潮流與正國會對席次增減互不相讓，黨主席蔡英文出面表示由她溝通協調。昨天的中常會，傳出確定改為提名2席，不過有但書，若該選區他黨僅有1名女性參選，黨主席可再徵召1名女性參選。

▲蔡其昌認為中二區市議員若提名3席，勝選難度非常高。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.03.10）
▲蔡其昌認為中二區市議員若提名3席，勝選難度非常高。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.03.10）
台中市議員第二選區包括清水、沙鹿、梧棲，受各界矚目的原因之一，在於此區是現任國民黨正副議長張清照、顏莉敏的大本營。2018年選舉，顏莉敏以27,040票拿下第一，其次是張清照的22,235票，民進黨老將楊典忠21,794票緊追在後。第五名是無黨籍但與民眾黨友好的陳廷秀，拿下16,416票。得票第四的尤碧鈴（18,771票）因賄選案被判當選無效，由尋求連任失利的民進黨王立任（14,616票）遞補。

第二選區現任5位議員都將爭取連任，傳聞尤碧鈴將捲土重來，亦有可能派出兒子參戰。在綠營新人部份，受中二立委補選勝選鼓舞，一度傳聞前立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁將挑戰顏莉敏，再度上演小蝦米與大鯨魚的熱戰，但台灣基進考量諸多現實因素，最終讓李雨蓁回到高雄。

林佳龍則力推子弟兵林佳儀，他發揮母雞精神，以「海線+1」，以及他與林靜儀的名字諧音為宣傳，積極帶領小雞利用中二立委補選的機會曝光。林佳儀的清新風格讓人眼睛一亮，但地方亦傳出不看好的聲音，包括顏家雖暫時吞敗，但以顏莉敏實力根本不考量婦女保障名額；新潮流王立任本屆得票數僅顏莉敏一半，民進黨在一線戰區拿2席已屬不易，提名加一席根本是黨內互打。

▲「台灣正青」成員林佳儀表示，即使提名少一席，她仍會積極爭取在初選時出線。（圖／林佳儀臉書，2022.03.10）
▲「台灣正青」成員林佳儀表示，即使提名少一席，她仍會積極爭取在初選時出線。（圖／林佳儀臉書，2022.03.10）
民進黨辦理黨內提名，在台中市多個議員選區面臨參選爆炸，但海線為蔡其昌大本營，「台灣正青」連線能否攻下一席，以及林、蔡誰將代表民進黨參選下屆台中市長？都讓外界對中二區能否「+1」格外注目。

對於中常會的決定，蔡其昌今（10日）參與台中二中活動受訪時表示，民進黨中央重新檢視地方黨部的決定，在實力和期望的當選席次間達到平衡，即所謂實力原則，是遵循民主程序的作法。他說，過去第二選區只當選1席，這次若提名3席，勝選難度將非常高，中央決定2席，若都能當選就已是比上次進步，而且已做整體考量，加了黨主席徵召的彈性機制，是一個不錯的決定。

提名「+1」不成，林佳儀表示，她仍會登記參選，希望初選就能出線。

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