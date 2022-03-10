中二議員提名民進黨不+1　蔡其昌：超級戰區勝選難度高

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台中市議員第二選區包括清水、沙鹿、梧棲，受各界矚目的原因之一，在於此區是現任國民黨正副議長張清照、顏莉敏的大本營。2018年選舉，顏莉敏以27,040票拿下第一，其次是張清照的22,235票，民進黨老將楊典忠21,794票緊追在後。第五名是無黨籍但與民眾黨友好的陳廷秀，拿下16,416票。得票第四的尤碧鈴（18,771票）因賄選案被判當選無效，由尋求連任失利的民進黨王立任（14,616票）遞補。
第二選區現任5位議員都將爭取連任，傳聞尤碧鈴將捲土重來，亦有可能派出兒子參戰。在綠營新人部份，受中二立委補選勝選鼓舞，一度傳聞前立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁將挑戰顏莉敏，再度上演小蝦米與大鯨魚的熱戰，但台灣基進考量諸多現實因素，最終讓李雨蓁回到高雄。
林佳龍則力推子弟兵林佳儀，他發揮母雞精神，以「海線+1」，以及他與林靜儀的名字諧音為宣傳，積極帶領小雞利用中二立委補選的機會曝光。林佳儀的清新風格讓人眼睛一亮，但地方亦傳出不看好的聲音，包括顏家雖暫時吞敗，但以顏莉敏實力根本不考量婦女保障名額；新潮流王立任本屆得票數僅顏莉敏一半，民進黨在一線戰區拿2席已屬不易，提名加一席根本是黨內互打。
民進黨辦理黨內提名，在台中市多個議員選區面臨參選爆炸，但海線為蔡其昌大本營，「台灣正青」連線能否攻下一席，以及林、蔡誰將代表民進黨參選下屆台中市長？都讓外界對中二區能否「+1」格外注目。
對於中常會的決定，蔡其昌今（10日）參與台中二中活動受訪時表示，民進黨中央重新檢視地方黨部的決定，在實力和期望的當選席次間達到平衡，即所謂實力原則，是遵循民主程序的作法。他說，過去第二選區只當選1席，這次若提名3席，勝選難度將非常高，中央決定2席，若都能當選就已是比上次進步，而且已做整體考量，加了黨主席徵召的彈性機制，是一個不錯的決定。
提名「+1」不成，林佳儀表示，她仍會登記參選，希望初選就能出線。