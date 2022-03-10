快訊／大S搶先再婚！汪小菲首度回應　12字讓網友噴淚

大S（徐熙媛）離婚不到半年，8日宣布和酷龍成員具俊曄再婚，震撼整個演藝圈，外界都很關注她的前夫汪小菲和婆婆張蘭會有何反應，有媒體試圖撥電話給汪，但他聽到「熙媛」就掛斷，消息發酵了3天，汪小菲今（10）日終於首度回應，低調地在微博平台自我介紹的欄目裡，悄悄加了一句「希望玥兒每天都開開心心的」，一句話讓網友直呼太催淚！





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▲汪小菲加註微博暱稱，表示希望小玥兒每天開開心心的。（圖／翻攝汪小菲微博）

▲汪小菲在疫情隔離期間，秀出保姆帶著小玥兒在飯店樓下看著爸爸的感人照片。（圖／翻攝汪小菲微博）

▲汪小菲發文「想你我的寶寶」，表達對小玥兒的思念。(圖／翻攝汪小菲微博)

終結11年婚姻，大汪一直保持友善關係，儘管張蘭一度爆料黑人爆打兒子，掀起軒然大波，汪小菲始終堅持「任何人的發言都不能代表我和熙媛的立場，我會做好我的工作，把店開好，感謝大家的關心」。離婚後，他絕口不提大S，抖音刪掉許多前妻影片，暱稱加註「小玥兒她爸」，心心念念的只有7歲女兒汪希玥，在深夜曬出父女海邊嬉戲照片，現在微博頭像也是背著小玥兒的親密合影。





網友今天一早就發現汪小菲低調更新微博社群資料，加註了一句「希望玥兒每天都開開心心的」，雖然只有短短十幾個字，卻讓人忍不住落淚，即使沒有提到大S再婚一事，卻從字裡行間感受得到，具俊曄說要帶新婚妻兒回韓國居住，必定讓汪小菲心情受到影響，擔心女兒生活是否有所變動，這番回應看似是對女兒小玥兒的祝福，也是對大S再婚的回應，希望她嫁給別人亦能照顧好女兒，不過還是有蜂擁的粉絲在汪小菲社群平台留言，希望他把一雙兒女帶回北京。



