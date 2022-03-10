曾銘宗追問黃偉哲線民真相　促轉會：我們不揭露個案

國民黨立院黨團曾銘宗今（10）日於司法及法制委員會質詢促轉會代理主委葉虹靈，台南市長黃偉哲到底是不是線民？葉虹靈答詢表示，促轉會的調查是為還原當年國民黨如何透過情治機關進行佈建，以讓政府部門知道過去的錯誤，不是用來揭露個案。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-10 13:21:30｜2022-03-10 13:22:06
針對黃偉哲去年遭爆料促轉會公布檔案中「A143」台大農推系線民是他，民進黨前秘書長羅文嘉近期再爆，黃偉哲監控野百合學運且自己曾是主要監控對象。對此，葉虹靈向曾銘宗答詢表示，這一題促轉會之前再三對外表示立場，促轉會做壓制體制的釐清及調查，去還原歷史中體制運作的邏輯，並以此研議後續法治配套，「不是用來揭露個案使用」，且情治單位對於資訊揭露也有不同意見。
針對葉虹靈稱「沒有真相，就沒有正義」，不應出現選擇性正義，曾銘宗多次追問，「黃偉哲是不是線民？」葉虹靈則重申不評論個案，曾銘宗接著說「那不然妳幫他澄清不是線民」，最後並無得到正面答覆。
司法及法制委員會召委陳以信呼籲葉虹靈依法答詢，葉則再次回應，促轉會做相關體制的調查，會收錄在總結報告，還原當年國民黨如何透過不同的情治機關，對校園、宗教及黨外人士進行佈建，這是撰寫調查報告的重點，以讓民主化後的政府部門知道過去的錯誤在哪裡。
曾銘宗則換個角度追問「那羅文嘉的部分要怎麼補償？他說他受害者」葉虹靈答覆，「威權統治時期國家不法行為受害者權利回復條例」草案已經送赴立法院審議，羅文嘉若提出申請，相關機關會審認。