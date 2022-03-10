買房抗通膨？央行總裁稱建商行銷口號 並提醒小心2件事
俄烏戰爭導致全球股匯市大動盪，亦加劇全球通膨，國內同樣面臨通膨壓力，房市開始出現「買房抗通膨」的口號，中央銀行總裁楊金龍今（10）日表示，雖然好像直覺上是沒有錯、滿正確的，但其實是「建商的一個行銷口號」，買房還是要根據自己的能力，況且現在俄烏戰爭又是一個黑天鵝，各國央行貨幣政策朝緊縮方向走，房價是否會持續高漲，買房者要自己想想，一直追高反而可能成受害者。
記者顏真真/台北報導
2022-03-10 13:32:29
楊金龍今日赴立法院財委會進行業務報告，民眾黨立委張其祿及民進黨立委高嘉瑜都關注近來房市熱門話題「買房抗通膨」，是不是政府打炒房都白打了，之前打炒房都在成本面做文章，反而轉嫁成本，需求面又無法解決，兩人也詢問楊金龍認不認同「買房抗通膨」？
對此，楊金龍先表示，「買房抗通膨」這個聽起來好像滿正確的，但他個人覺得買房子要根據自己能力，而且現在俄烏戰爭也是一個黑天鵝，各國央行也要朝緊縮貨幣政策方向走，房價是否會持續高漲，買房子的人也要自己想想看。
高嘉瑜則進一步追問買房到底能不能抗通膨？楊金龍則說：「我不是說這是正確的，我的意思是直覺上好像是沒有錯的」，其實是「建商的一個行銷口號，讓購買者覺得這是很正確的」，但這有但書，事實上現在大家貨幣政策都在緊縮，希望房價軟著陸，在這情況下，一直追高反而會成為受害者。
至於高嘉瑜再詢問若民眾要抗通膨資產要如何配置？究竟要買房還是買股票？楊金龍僅表示，每個人的投資策略不同，自然會有不同的資產配置。