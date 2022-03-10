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林姿妙女兒涉貪40萬交保　宜檢要「羈押」再提抗告

▲宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉犯貪污治罪條例，檢方聲押不成提抗告，地院4日更裁新台幣40萬元交保。檢方今天表示，再提抗告。。圖為宜蘭縣長林姿妙獲80萬元交保。（圖／NOWnews資料照，民眾提供，2022.2.23）
▲宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉犯貪污治罪條例，檢方聲押不成提抗告，地院4日更裁新台幣40萬元交保。檢方今天表示，再提抗告。。圖為宜蘭縣長林姿妙獲80萬元交保。（圖／NOWnews資料照，民眾提供，2022.2.23）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 13:30:00

（中央社記者沈如峰宜蘭縣10日電）宜蘭縣長林姿妙的女兒林羿伶涉犯貪污治罪條例，檢方聲押不成提抗告，地院4日更裁新台幣40萬元交保。檢方今天表示，再提抗告。地院表示，今天將把資料送高院裁定。

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宜蘭地方檢察署表示，被告林羿伶除原審所認犯罪嫌疑重大及有羈押的原因外，檢察官認為依法確有羈押的必要。

法界人士指出，高院與上次一樣，會作出3種可能的結果，分別是駁回抗告、自為裁定或是廢棄裁定結果並發回地院更裁。

宜檢偵辦宜蘭縣政府民國108年羅東某土地免徵增值稅案，2月22日指揮廉政署約談林姿妙、林羿伶母女等人到案。

檢察官複訊後，認定被告林姿妙與林羿伶涉嫌貪污治罪條例圖利罪，林姿妙另涉財產來源不明罪，犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串、滅證之虞，向宜蘭地院聲請羈押禁見。

地院首度審理後認為，林姿妙無羈押必要，裁定新台幣80萬元交保，林羿伶請回。

宜檢認為，這起案件確有事實足認林姿妙與林羿伶有羈押原因與必要，3月1日依法提出抗告。高院隔日認為，林姿妙無羈押必要，駁回檢方抗告確定；林羿伶部分，高院裁定原裁定撤銷，發回宜蘭地院更裁。地院4日更裁40萬元交保。（編輯：李亨山）1110310

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