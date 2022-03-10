「宋干節」是什麼？泰國最重大節日一次看

《四方報》報導，宋干節（Songkran）在泰國是相當重要的節日，起源於梵文，有跨越之意。是泰國與其他東南亞國家包括寮國、緬甸、柬埔寨及中國傣族人的新年，同時是國際旅客最喜歡的節日，它就是俗稱的「潑水節」，不過習俗可不只有潑水而已。四方報團隊整理出宋干節的習俗，讓讀者一次了解。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-10 13:29:37
宋干節在每年的4月13日到15日，這三天各有不同的意義。4月13日是大宋干節，是俗稱的「禮佛日」或「長輩日」；4月14日是臨界日，也就是「家庭日」，為長輩進行「獻水式」以示尊敬；最後4月15日則是迎新日。
在宋干節第一天，會進行禮佛儀式，該儀式是希望提醒人們常保清淨心。放生儀式後，潑水節活動便拉開序幕。而第二天，晚輩會在銀盆中裝滿乾淨清澈的水，象徵尊敬及為過往的錯誤道歉，並希望獲得長輩祝福。
除了上述儀式之外，還有「堆沙塔」儀式，泰國人會在這段時間前往寺廟堆沙塔，藉此彌補平時帶走的沙子，象徵回饋、還願、積德、祈福。在宋干節期間，泰國全國各地都有慶祝活動，除了國際旅客熟知的曼谷潑水節，清邁的古城裡，很容易看到當地民眾著傳統服飾參與遊行活動；而在素可泰的潑水節，則有機會看到彩繪大象向大家噴水祈福的場景。可以說，泰國的潑水節是所有人一生必經歷一次的節慶！