Gogoro首發「固態智慧電池」 電量增1.5倍、可騎乘更遠
「電動機車新時代」已經啟動，Gogoro也準備展開新革命，目前在台灣的換電站超過2200個站點，今年2月才剛宣布生產超過百萬顆智慧電池，其中有7成在台灣進行能源交換使用，日前再度宣布與輝能科技合作，預計推出全球第一顆電動機車「固態電池原型」，嘗試將最新的汽車用電池科技導入二輪電動機車市場，預計未來3至 4年將有機會量產全新的固態電池，提供給Gogoro Network交換平台使用。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-10 13:43:17
「固態電池」擁有不可取代的優勢，第一是能量密度比傳統液態電解液電池更高，可以提升電動車輛的續航力，預估全新一代固態電池將可提升至1.4~1.5倍容量，而每顆可儲存電量也可望從1.7 kWh增加至2.5 kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。第二是提升智慧電池的安全性，不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，固態電池不易燃的特性，當受到劇烈撞擊時，將大幅降低遭遇意外狀況的風險。
目前公開的固態電池為原型階段，距離3~4年後量產還有很多可被討論的變動。Gogoro 產品長彭明義也分享當固態電池符合「安全、性能、價格」三大要求，才會真正的考慮被運用。聚焦固態電池將帶來的好處，包含提升安全性、增加續航力、減輕重量、延長電池壽命、多元運用、包容各代車種電池交換。