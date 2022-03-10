內衣照流出遭盜用！八點檔女星急要求撤下

40歲八點檔女星李亮瑾演過多部戲劇，在《世間情》中演出方思瑤一角備受關注，2019年和張峰奇結婚育有一子。近日，李亮瑾在臉書PO內衣業配文，卻被網友單截圖照片放在公開粉絲團，讓她直呼「能否請版主撤下這張照片？只發這張照片會讓人家斷章取義」。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-10 14:10:09
李亮瑾近日PO出內衣業配文，她透露自己因懷孕生孩子，胸型也發生改變開始扁塌、下垂，推薦大家穿調整型內衣，並附上多張穿內衣的照片，外面仍穿著外套和襯衫，該篇貼文吸引2萬人按讚。有粉絲在臉書自創「一家團圓 - 天之驕女粉絲團」，以分享八點檔演員照片、近況為主，他擷取李亮瑾兩張內衣照，寫上「李亮瑾出身台藝大戲劇系，演戲經驗豐富！」卻引來李亮瑾留言表示，「能否請版主撤下這張照片？這是我粉絲團的業配文照片，如果您要轉發就轉發我整篇文章，不然只發這張照片會讓人家斷章取義，謝謝您」。
該版主的行為，釣出李亮瑾親自要求照片下架，至今4天過去貼文仍還在，也讓許多粉絲不滿表示，「要用對方照片時，基本的尊重是必要的，PO照的人要有基本的禮貌」、「麻煩刪除圖片，這是藝人自己臉書的業配文圖片，隨意貼在此處恐怕不太合適呢」、「標題與文不符！容易被歪樓」、「原業配前幾天看過，很正面的產品，怎麼被人截圖放在這看起來就怪怪的」、「人家都要你刪文了！你還不動作！」、「支持自己喜歡的演員，就不應該讓這種盜圖不尊重人的粉絲團存在」。（編輯：薛羽彤）