林秉樞遭爆「不愛洗澡」！不滿室友打呼爆口角 遭上銬
林秉樞因施暴毆打立委高嘉瑜，被羈押台北看守所3個多月，不過他在獄中依舊不安分，與獄友發生不少衝突，上（2）月27日，林秉樞只因不滿獄友打呼太大聲，在半夜屢屢以拍打等方式吵醒獄友，還被獄友爆料不愛洗澡，台北看守所只好將他囚於違規房中，法院也裁定施用戒具處分。
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 14:12:45
林秉樞對高嘉瑜毆打、拍攝不雅照，遭新北地檢署今年1月間依傷害、妨害祕密、強制8大罪起訴，後續法院裁定林秉樞延押3個月。
怎料，林秉樞在台北看守所中仍舊不安分，林秉樞被同房獄友檢舉，衛生習慣不佳，「一周洗澡次數不到5次」，抱怨林有一股酸臭味，不堪忍受。
上月27日，林秉樞因不滿室友打呼聲太大，讓他睡不著，就以拍打方式叫醒獄友，雙方爆發衝突，監所管理員到場時，林秉樞更表示要狀告室友。
當時是凌晨4點多，台北看守所為釐清事發經過，晚間提帶林到中央台訪談，因爲假日夜間警力薄弱，為防止脫逃，便對林秉樞緊急上銬，並於當天清晨5時56分解除手銬。
新北地院認為，北所施用戒具是為為確保羈押目的達成，且上銬時間僅約32分鐘，未逾越必要程度，且屬急迫，合於羈押法，因此准許。（編輯：孫唯容）