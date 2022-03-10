泰國宋干節要回歸了！因疫情已禁潑水2年

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不過由於2020年是疫情爆發第一年，政府禁止所有慶祝活動也禁止跨府移動，當年的宋干節成為半世紀以來最冷清也最乾的潑水節。2021年雖然疫情稍緩，政府仍勸導民眾盡量避免跨府移動，且只准許民眾到寺廟祈福，禁止大型潑水活動，如今潑水節終於要回歸了，讓民眾相當期待。
泰國總理府發言人塔納功（ThanakornWangboonkongchana）昨天表示，總理帕拉育（PrayutChan-o-cha）同意今年的宋干節一切慶祝活動可以舉行，民眾也可以跨府移動，但是在慶祝活動時，必須遵守防疫規定並進行快篩，疫情指揮中心將在18日開會決定更詳細的措施。
此外，國家傳染病委員會（National CommunicableDisease Committee）今天同意公共衛生部提出如何從大流行病階段過度到地方性流行病的計畫，若順利的話，預計在7月1日宣布COVID-19為地方性流行病。
公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）說，許多國家都已經在準備過度到地方性流行病，泰國會在保護大眾健康以及刺激經濟復甦之間找到一個平衡點。
泰國公共衛生部常務次長奇帝普（KiatiphumWongrajit）2月下旬曾表示，泰國預計在4個月內宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（Endemic）。奇帝普在9日的會議後表示，從3月12日開始到7月將分為4個階段，第一階段為3月12日到4月初，此時的確診數會持續攀升，第二階段為4月到5月，傳染率仍然會高，第三階段為5月到6月底，最後一階段是從7月起，政府將宣布COVID-19為地方性流行病，每個階段針對外國旅客進入泰國會有不同的隔離和檢測措施。