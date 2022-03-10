中市首座基督教專區納骨塔啟用

台中市南屯區第一花園公墓懷恩榮美納骨塔（榮美殿）原為私人經營，專供基督徒使用的納骨塔，因產權爭議，市府民政局經拍賣程序合法取得所有權，並斥資近 1350 萬元，依建築、消防法規設置合法新櫃位，今年 2 月 14 日正式啟用，包括個人骨灰櫃 2088 個、雙人骨灰櫃 135 個及骨骸櫃 104 個， 3 月 14 日將全面開放民眾申請使用。

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民政局長吳世瑋指出，榮美殿原室內裝修、消防設備及舊櫃位未能符合法令規定，致無法開放使用，在台中市議會的全力支持下，順利於去年 7 月開工，市府尊重原使用者宗教信仰，館內設計延續基督教信仰方式，提供使用者追思親人，實踐宗教信仰自由的多元文化價值。今年 1 月 18 日在取得建築物室內裝修合格證明，於 2 月 14 日正式啟用，除滿足民眾治喪需求，也全力提升殯葬服務品質。

吳世瑋說，啟用後一個月內，開放原存放者家屬申請遷入新櫃位，預計 3 月 14 日將全面開放民眾申請，提供不同宗教信仰族群更多元的服務，未來將視民眾申請情形及榮美殿依法可設置櫃位數量，再衡酌增設新櫃位，致力圓滿往生者最後一哩路。

佳音基督的教會牧師李敏椿表示，過去基督教友在未知第一花園公墓產權爭議下，購置墓基與塔位，在瞭解爭議原委後，站在基督徒的立場，認為上帝是公義和公平的，所以讓我們有機會可以重新合法使用，感謝台中市政府的用心及付出，也希望這份得來不易的佳音能廣為傳遞，讓爾後願意使用的安息者家屬可以安心、放心的申請櫃位。