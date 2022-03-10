台積電2月營收1469億元、年增37.9% 創歷年同期新高
台積電今（10）日公佈2022年2月營收報告。2022年2月合併營收約為新台幣1469.33億元，較上月減少了14.7%，但較去年同期增加了37.9%，創歷年同期新高。累計今（2022）年1至2月營收約為新台幣3191.09億元，較去年同期增加了36.8%。
記者許家禎/台北報導
2022-03-10 14:11:25
台積電今年2月合併營收約為新台幣1469.33億元，較上個月的1721.76億元減少了14.7%，但較去年同期的1065.34億元增加了37.9%，為歷年同期新高。累計今年1至2月營收約為新台幣3191.09億元，較去年同期的2332.83億元增加了36.8%。
針對第一季展望，台積電之前表示預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫、以及智慧型手機的季節性影響相較於近幾年來略為和緩等因素，將支持公司業績成長。預估第一季營收介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%。毛利率預計介於53%到55%之間；營業利益率預計介於42%到44%之間，都將較去年第四季成長。台積電今日終場漲19元，收在587元，漲幅3.3%。