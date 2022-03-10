中市興中街惡火　綠營批市府混淆視聽

台中市中區興中街 6 日發生火災，造成 6 死 6 傷的悲劇，市長盧秀燕呼籲中央應加速全國一致的法令。對此，臺中市議會民進黨團批，盧市長以一句修法就想交代 6 條人命，冷漠卸責，令人心寒。黨團強調，現行法令規範完整，足夠約束，問題是出在執法與市府局處間互踢皮球；但悲劇發生後盧市府不究責檢討，只呼籲中央修法，混淆視聽、規避責任，完全沒有市長應有的擔當與負責。

我是廣告 請繼續往下閱讀

總召江肇國強調，盧市長喊出修法是緩不濟急的口號，臺中市還有很多集合住宅存在類似公安災害風險，市府不清查改善，還自我閹割執法公權力，甚至遇到民眾檢舉，只會將責任推給公寓大廈自治或私有產權無法干涉，這樣的怠惰心態難怪會有憾事發生。市府需要通盤檢討執法作為，主動改善全市住宅環境風險，不要再罔顧市民的生命安全。

副召王立任說，火警發生雖是人為縱火，但建築走道囤積雜物而阻礙逃生是造成傷亡的主因，而關於樓梯間、走廊等處所堆置雜物的相關法令，在建築法與公寓大廈管理條例中已有明文規範罰則；此案臺中市政府消防局也三度通報主管機關，顯然是地方政府執法出問題，而不是中央需要統一修法，盧秀燕市長卻用一句修法就把 6 條人命交代過去，這根本是刻意劃錯重點。

書記長邱素貞表示，發生憾事大家都不樂見，更重要的是事後的檢討與究責，不過現在看來，市府完全搞不清楚自己的角色。市府消防局表示該建築物過去安全檢查都過關，也在火災後強調相關器材正常運作，將現場囤積雜物的狀況推給都發局業管，更荒謬的是，都發局表示該建築物只有 7 層，無需申報公安。市府局處互相踢皮球、推卸責任，令人懷疑這樣的市府如何讓人民安心生活。

幹事長周永鴻認為，唯有加強臺中市府各局處的橫向聯繫才能避免悲劇再發生，住戶稠密的都會住宅區要優先進行聯合稽查。希望盧秀燕和市府正視問題，好好做正事，不要只會作秀搶功，直到出事才推給中央。