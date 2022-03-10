7-11「5元奶茶」被狂搬！媽群瘋訂整箱 靠這招才買得到
萬物齊漲的年代，10元的麥香奶茶被視為佛心，那「5元奶茶」代表什麼，當然是快點搬啊！7-11促銷自有品牌「iseLect」，今（10）日起限時4天下殺，300ml紅茶、奶茶、麥茶6入特價30元，等於一罐5元，另外還有大瓶蜂蜜菊花茶10元，在批踢踢省錢版、媽媽群組引發關注，行動派的網友立刻出門搬一箱，還直呼：「買，三種都買。」
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-10 14:40:58｜2022-03-10 14:49:49
7-ELEVEN低調在門市LINE群組宣傳自有品牌iseLect促銷，包括6入裝300ml紅茶、奶茶、麥茶，單組原價60元、特價30元，等於奶茶只要5元。另有550ml寶特瓶裝的蜂蜜菊花茶，4入組原價100元，限時特價40元，換算下來單瓶10元比半價還便宜。
有人擔心便宜沒好貨，喝過的網友紛紛分享心得：「紅茶偏甜、奶茶中間、麥茶微甜」、「蜂蜜菊花茶味道跟以前10元一瓶那種很像」、「味道跟麥香差不多」、「麥香比較甜」、「奶茶讚」，不過也有網友認為iseLect喝起來太甜。
有民眾跑了好幾間7-ELEVEN都撲空，抱怨優惠「看得到買不到」，還有人開酸平常進店都看得到，但只要特價就會消失，恢復原價再擺出來。內行網友傳授搶購心得：「這種一定缺貨，要請店員特別訂才有」，除了直接問櫃台有沒有貨，也能在7-11門市的熟客LINE群喊+1，只要有貨店員都會幫忙預留。根據以往銷售經驗，由於每間店鋪貨有限，現場想買到需要碰運氣。