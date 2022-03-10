T1／桃園雲豹重回主場　本周三連戰有硬戰要打

隨著疫情趨緩，台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹本週終於在暌違將近2個月後即將重啟主場，並開放球迷進場，但主場重新開戰，雲豹就要面臨三連戰硬仗，分別對上高雄全家海神、台灣啤酒英熊和臺南台鋼獵鷹，雲豹已經發出「集中壢亮」動員令，號召在地球迷相挺；臺中葳格太陽也將在週末主場力拼獵鷹與海神，寄望排名能夠繼續向上攻堅。





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