T1／桃園雲豹重回主場　本周三連戰有硬戰要打

隨著疫情趨緩，台灣運彩xT1聯盟桃園雲豹本週終於在暌違將近2個月後即將重啟主場，並開放球迷進場，但主場重新開戰，雲豹就要面臨三連戰硬仗，分別對上高雄全家海神、台灣啤酒英熊和臺南台鋼獵鷹，雲豹已經發出「集中壢亮」動員令，號召在地球迷相挺；臺中葳格太陽也將在週末主場力拼獵鷹與海神，寄望排名能夠繼續向上攻堅。
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隨著老將張智峰復出加盟，桃園雲豹逐漸湊齊戰力拼圖，近期的團隊攻守表現已見明顯提升，雖然本季得分96.5分，仍在聯盟敬陪末座，但近6戰進攻已大幅加溫，6戰平均得分來到111.3分，洋將雙槍吉倫（John Gillon）和威廉斯（Troy Williams）貢獻不少火力。
儘管得分火力復甦，但雲豹如欲在球季後段拉尾盤，關鍵還是在於防守，本季至今14戰，雲豹只有4場失分低於100分，只攻不守成了他們的一大罩門，尤其本週首戰對上龍頭高雄全家海神，壓制海神火力絕對是他們的首要課題，本季前2次對戰，雲豹皆吞敗收場，平均輸分還高達25.5分。
海神217公分巨塔庫薩斯（Mindaugas Kupsas）才剛獲選2月最佳外援，他在內線的強大威力絕對是雲豹頭痛人物，對上雲豹平均攻得25分、17.5籃板，所以雲豹洋將中鋒戴維斯（Deyonta Davis）能否扛住庫薩斯禁區強攻，恐是決勝關鍵之一。
週六（12日）15：00 臺南台鋼獵鷹VS臺中葳格太陽
臺中葳格太陽帶著近10戰奪8勝的氣勢，本週再回自家主場開戰，首戰對上臺南台鋼獵鷹，雖然太陽近期狀態火熱，但獵鷹近況也不差，禁區大將「新台灣人」阿提諾（William Artino）雖仍因隔離自主管理，無法歸隊，但上週作客台灣啤酒英熊，仍靠著團隊攻守發揮出色，爆冷奪下本季第三勝，所以太陽不可掉以輕心。
兩隊先前僅對戰1次，但該次交手已讓太陽捏把冷汗，獵鷹當時靠著阿提諾豪取41分，幾乎領先全場，直到最後關頭才遭逆轉，遺憾吞敗，儘管週六兩隊本季第二度交鋒，獵鷹少了阿提諾助拳，但獵鷹士氣正旺，有機會再以哀兵姿態一搏。
「獵鷹航空」劉駿霆成為球隊奇兵，近幾戰異軍突起獲得重用，憑藉著勁爆體能滿場飛奔，攻守兩端都為獵鷹挹注滿滿活力，此戰有機會扛起盯防太陽亞外射手何喬登（Jordan Heading）重任，而38歲蔡耀勛和36歲陳靖寰的老將射手對決也頗有看頭，兩人都在T1打出回春表現。
週六（12日）17：30 台灣啤酒英熊VS桃園雲豹
經歷季初雙洋將撐場窘境，台灣啤酒英熊季中開始招兵買馬，不斷進補外援戰力，此戰作客桃園雲豹，將一口氣再加入兩位外援，分別是213公分長人洋將大福（Ronald Delph）和亞洲外援林泰樂（Tyler Lamb），英熊一口氣補足外援戰力缺口，準備在球季後段發動追擊。
隨著大福和林泰樂上陣助拳，英熊團隊戰力勢必大幅提升，此戰將是英熊首度以以4位洋將搭配1位亞外的完整配備出戰，加上既有的堅強本土陣容，最強英熊是否就此誕生，備受期待。
面對英熊大軍壓境，桃園雲豹嚴陣以待，除了寄望陣中外援能在攻守兩端穩定輸出，本土張智峰、盧捷閔、謝育政、鄭瑋等也必須挺身而出，才有機會一拼，雖然本季2次對戰，雲豹都吞敗，但平均輸分僅5.5分，且上週的第2次交手，曾有大好贏球機會，可惜最後浪費最多24分領先遭到逆轉，本週再戰桃園雲豹定會全力雪恥。
週日（13日）15：00 高雄全家海神VS臺中葳格太陽
高雄全家海神VS臺中葳格太陽已是聯盟本季的經典對戰組合，兩隊至今交手5次，海神靠著最近的對戰2連勝，才以3勝2敗略佔上風，此戰將是本季例行賽的最後1次交鋒，雙方勢必卯足全力，爭取對戰優勢。
對海神而言更有輸不得的壓力，因為新北中信特攻步步進逼，海神本週面臨龍頭保衛戰，本週賽事開打前僅以0.5場勝差領先特攻，一個不小心，隨時都可能被特攻超車，跌落王座。太陽對贏球的渴望同樣不亞於海神，畢竟球隊狀況正處高峰，目前排名已躍居第三，持續向上攻堅成了全隊唯一目標。
太陽洋將塔克（Anthony Tucker）也發揮出老師身手，開始在T1聯盟開班授課，上週作客新北中信特攻，繳出20分、10籃板、9助攻，差點和桑尼（Sani Sakakini）演出同場同隊雙大三元的難得紀錄，此戰和海神亞外布銳克曼（Jason Brickman）的後場對決勢必也是決勝焦點。
週日（13日）17：30 臺南台鋼獵鷹VS桃園雲豹
面對球季逐漸進入最後階段，戰況愈來愈激烈，臺南台鋼獵鷹與桃園雲豹都將全力衝刺，避免落入墊底，兩隊前4次交手，各拿2勝，對雲豹而言，獵鷹「新台灣人」阿提諾無法出賽，將是最佳的取勝機會。
雖然阿提諾的禁區空缺很難有球員足以填補，但上週獵鷹卻靠著團隊的發揮，硬是爆冷擊敗台灣啤酒英熊，所以凸顯獵鷹仍有可能在「家裡沒大人」的情況下贏球，桃園雲豹也不能掉以輕心。
隨著球季熱戰，兩隊陣中也有兩大年輕戰將冒出頭，獵鷹飛人劉駿霆和雲豹射手盧捷閔，兩人近期都在球隊獲得重用，場上存在感十足，上週獵鷹作客英熊，劉駿霆不僅拿10分、6籃板、1助攻和2抄截，還演出精彩爆扣，讓人印象深刻，至於盧捷閔更已是球隊的本土得分箭頭，上週作客英熊，他全場投進2記三分球，攻下全隊本土次高14分，表現同樣精彩，此戰兩人捉對廝殺勢必超有看頭。