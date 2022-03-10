尹錫悅「1%差距」入主青瓦台！韓媒：中韓關係恐生變
本屆韓國總統大選在疫情中落幕，入主青瓦台的是最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅，靠著不到1%的差距險勝執政黨推出的候選人李在明，兩個月後將正式任職未來領導韓國五年的總統。依照他參選期間的政見來看，韓媒認為尹錫悅將率領韓國更靠近美國等西方國家，中韓關係料將生丕變。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-10 14:39:44
尹錫悅是韓國直選總統以來，第一個沒有國會議政經歷的總統，踏入政壇才8個月就拿下第一場公職選舉，也打破了保守派和進步派每10年「輪流執政」的傳統，創下韓國不少政治史紀錄。儘管尹錫悅靠著差距不大的票數險勝，但外界認為他真正的考驗還在後頭，在中美戰略競爭白熱化下，由他率領的韓國外交政策將如何應對成為未來五年的關鍵。
《韓聯社》報導指出，從尹錫悅的競選政策來看，他的施政重點將著眼於「韓美同盟」，例如提出「重建韓美同盟關係和加強全面戰略同盟關係」綱領，可能將使美國、日本、澳洲、印度的四方安全對話（Quad）擴大為「4+」組織（Quad-Plus）、同時在韓部署「愛國者」和「薩德」反導系統等，這些關乎經濟、外交與軍事國防的策略恐使中韓關係陷入僵局。
此外，在尹錫悅的幕僚陣容當中，負責外交安全事務的官員以「美國通」居多，如國會議員趙太庸、前外交部第副部長金聖翰，熟稔中國事務的陣容則相對薄弱。
雖然不少學者認為中韓關係將有惡化可能，但尹錫悅在競選時也提出要促進中韓對話的計畫，稱「中國是韓國最大的貿易夥伴」，在解決北韓核導彈問題上，雙方亦有著共同目標，將在互相尊重、合作的基礎下維持與發展合作關係。
而對此，中國遼寧大學資深教授呂超接受《俄新社》採訪時則持不同觀點，他認為尹錫悅競選時的對中言論未必能在執政時實踐，他認為「安保靠美國，經濟靠中國」是韓國黨內普遍共識，在競選期間為了拉選票的行為，並不會對中韓關係產生戲劇性的轉變。