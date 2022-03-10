啦啦隊爆出「假閨密真陷害」 林襄罕動怒：一群老狐狸
啦啦隊女神近年除了在球場應援之外，在網路、電視上也頗具人氣，知名度大開之餘，推出的寫真集還能掀起另一波話題。實境節目《Help！女孩花惹Fun》近期就找來樂天啦啦隊擔任外景主持，包含近期轉戰球場主持的「凍齡女神」沐妍，以及Rakuten Girls樂天女孩陳伊、「樂天尤物」林襄、「地表最正」Yuri（陳怡叡），第一集將在台中后里的「后豐鐵馬道」登場，其中林襄一直被團員兼閨密們惡整，讓她忍不住暴怒：「妳們這些老狐狸！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-10 21:00:00
過程中，女孩們必須一直坐在辦公椅、快速向前抵達終點，若不小心離開椅子上，工作人員會在辦公椅上「加重量」，放更多礦泉水，讓女孩們往前滑行更為吃力，而女孩們為了獲得勝利，陳伊先耍心機，假裝丟礦泉水，陷害林襄犯規，不顧女孩情誼，力拚一定要贏。
而林襄因時常屁股離開椅子上，讓現場工作人員、粉絲，全程緊盯林襄屁股，提醒她避免犯規，林襄羞喊：「不要看」、「想偷作弊都不行」，甚至自作聰明把椅子扛起來，忘記屁股離開椅子，被工作人員狂加水，林襄笑說：「我以為沒人發現！結果被抓到，被工作人員加重水，走得又更累，我真的是超級後悔！」。
此外，年紀最小的林襄頻頻被沐妍、陳伊、Yuri惡整，3位女孩同時起鬨，不斷向工作人員呼喊：「林襄已經站起來了！」一直引導現場人員看林襄，導致林襄事後腦羞嗆：「妳們這些老狐狸！害我直接被加重水，無言！」