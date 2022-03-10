長者打疫苗500加碼鼓勵今開跑！58萬人僅5千人預約
第26期疫苗自9日上午10時開放預約，中央流行疫情指揮中心表示，本期共提供122.8萬劑，AZ疫苗約2.7萬劑、莫德納約89萬劑、BNT約24萬劑、高端約6.7萬劑。截至今（10）日12時止，預約率為13.51%，在長者部分，符合資格約有58萬人，但僅有5000人預約，等同預約率未達1%，指揮中心發言人莊人祥表示，符合65歲、55歲原住民長者，今起至4月10日打疫苗可領取500元的衛教品，呼籲符合資格者盡快預約接種。
編輯中心／綜合報導
2022-03-10 15:07:50
指揮中心寺前宣布，第26期疫苗預約，開放去年12月26日前接種滿兩劑、滿18歲以上民眾預約接種追加劑，莊人祥指出，符合接種者約510萬人。提供的疫苗約122.8萬劑，AZ疫苗約2.7萬劑、莫德納約89萬劑、BNT約24萬劑、高端約6.7萬劑。
莊人祥在今日疫情記者會上說明，目前65歲以上長者符合資格有58萬人，但目前預約僅有5千人。而本期預約，截至今日12時止，預約率為13.51%，有16.8萬人完成預約，AZ疫苗約1114人預約、莫德納疫苗94782人預約、BNT疫苗67701人預約、高端疫苗4763人預約。
莊人祥呼籲，今日起至4月10日，65歲、55歲原住民長者打疫苗可領取500元的衛教品，呼籲符合資格者盡快預約接種。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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