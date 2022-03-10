巷仔內／蒲亭強壓下　烏克蘭更顯俄媒「監督地位」盡喪

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雖說是要反制西方國家對俄國的不友善，但種什麼因就得什麼果，蒲亭治下的俄羅斯媒體，除了少數僅存的獨立媒體以外，其餘幾乎都變為莫斯科官方的喉舌，喪失媒體監督國家政府的功能，淪為官方資訊戰工具，一味將西方國家描繪成歪曲現實的偏執「戰爭販子」，無怪乎《俄新社》（RIA）、《今日俄羅斯》（RT）等俄媒，在歐洲國家都被陸續抵制，停播呼聲高漲。
隨著蒲亭對媒體的鎮壓越演越烈，不少俄國記者選擇逃離，少數仍敢於針砭俄國政治時事的獨媒，如《莫斯科迴聲》（Echo of Moscow）、《TV Rain》（也稱為Dozhd），近日都陸續被監管機關勒令停播或封鎖。對這些敢於說出實情、發表與克宮相異言論的人來說，留下是相當危險的事，特別是烏克蘭危機爆發後，可預知的危險已等著襲向俄國最後的自由媒體堡壘，進一步的鎮壓已是迫在眉睫。
除了俄國媒體，外媒在俄羅斯也未能倖免。《彭博社》（Bloomberg ）和《英國廣播公司》（BBC）都在蒲亭簽署法令後就宣布，暫停在俄羅斯的業務、撤回駐俄記者，而美國《有線電視新聞網》（CNN）、《哥倫比亞廣播公司》（CBS）和《美國廣播公司》（ABC）、《紐約時報》（The New York Times）等，也陸續停止在俄國運作。
外媒會做出這些決定並不讓人意外，畢竟相關法令的實施，令媒體難以自由撰寫正常的新聞報導，而且考量到記者的安全，也不會願意讓他們為了工作，就面臨遭莫斯科當局起訴的風險。
其實早在烏克蘭戰爭發生以前，蒲亭治下的俄羅斯，對異議的打壓就已日益加大，尤其是過去1年，力道之強，堪稱前所未有，此現象在入侵烏克蘭後更加嚴重。而除了媒體，這幾年最受國際社會關注的，莫過於知名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）差點遭人毒殺，還一度無法前往歐洲國家治療。儘管克里姆林宮始終否認與此事有關，但外界心知肚明，此事與克宮脫不了干係。
本身是民主派律師的納瓦尼，具有俄羅斯和烏克蘭血統，因力主對俄國聯邦政府的反貪腐改革，而多次公開槓上總統蒲亭，甚至還曾痛批蒲亭是「腐敗的俄國沙皇」，被當局指控是激進分子、多次入獄。2020年8月，在下毒事件後，從鬼門關撿回一命的納瓦尼，選擇從德國返回俄羅斯繼續抗戰，結果毫不意外的遭到當局逮捕；納瓦尼入獄後，俄羅斯當局對他旗下組織的打壓更加嚴重，不少組織要角皆被迫流亡海外。
儘管身陷囹圄，納瓦尼在俄國這次入侵烏克蘭後，仍喊話要俄國民眾天天上街抗議，為和平奮鬥，不要懼怕當局打壓，也不要害怕發聲而將付出的代價，因為俄羅斯不應是個「由懦夫組成的國家」。
像納瓦尼這種具有號召力和影響力的異議領袖，對蒲亭政府的威脅並不亞於媒體，也難怪暗殺事件頻傳。2006年10月7日，俄國女記者安娜‧波利科特夫斯卡婭（Anna Politkovskaya），就在自家公寓的電梯內慘遭槍殺，雖然當局因為輿論壓力不得不著手調查，但整個過程疑點重重，讓人難以信服。這位女性最有名的就是在報章雜誌和自己撰寫的書籍中，大力抨擊蒲亭和第2次車臣戰爭，揭露有關車臣叛軍、俄國濫用軍力、北高加索等地侵犯人權的行爲，以及蒲亭政府的政策失誤等，也揭露了克宮是如何壓制國內自由、甚至重建蘇聯時代的獨裁秘密情報機關。
回顧前蘇聯解體後，俄羅斯媒體的發展歷史，在第1次車臣戰爭（1994年12月至1996年8月）時仍保有相當大的獨立性，能公開批評聯邦領導人的行動，向俄羅斯民眾展示戰爭的殘酷，導致俄國軍方的公信力受損，也讓克里姆林宮的主人，見識到媒體在現代戰爭中的關鍵作用，足以轉變輿論風向。因此到了第2次車臣戰爭時（1999年8月26日至2009年4月16日），已經擔任俄國領導人的蒲亭，便知道信息必須牢牢受官方掌控的重要，對記者和媒體組織施加了相當大的壓力，迫使他們避免批評或挑戰國家政策。
蒲亭掌權多少年，俄國的新聞自由就被壓迫多少年，並在這次的烏克蘭危機中達到一個高峰。儘管蒲亭似乎「師出有名」，要力抗北約的擴張與侵略威脅，但仍無法杜絕俄國境內的反戰示威，以及來自莫斯科政商名流圈的不滿；即便他真能力壓所有反對聲浪，但此次戰事對俄國民生經濟的衝擊，也考驗著蒲亭專制政權對風險的承受力。