名家論壇》許毓仁／在地緣政治風險下　台灣科技的競爭力

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今天的對談在俄羅斯入侵烏克蘭當下特別重要，尤其是拜登以及西方政府祭出一系列制裁，包括金融科技和貿易等，首當其衝就是對供應鏈的影響。我們看到在中美對抗的大架構底下，包括台積電在內的台灣的廠商，都配合美國的制裁禁令，雖然俄羅斯對於整體半導體供應鏈的進出口影響不大，它的整體採購量和原物料也並不是關鍵，然而我們還是要看長期可能會有的反作用效應，尤其是中國的態度。
雖然在供應鏈上並沒有影響，台廠目前的風險管控也還算得宜，但是要小心兩個可能性：第一、中國大陸有沒有可能成為俄羅斯貿易的進出口的代理夥伴（proxy），雖然在經濟和貿易制裁之下，中國的表態遲遲讓人覺得很曖昧，所以是不是將來俄羅斯依附在中國形成利益共同體，這是值得觀察的。第二，可能要小心針對西方國家制裁俄羅斯的反撲和復仇（retaliation），畢竟我們也還有許多電子零件和品牌在俄羅斯當地市場進行販售，會不會對台灣廠牌做出相對應的反撲和制裁，這一點要值得觀察，尤其是在俄羅斯把我列為不友善國家之後。
台美供應鏈合作的機會與挑戰
在美中對抗的大架構底下，台灣如何跟美國進行供應鏈的整合，同時避免在地緣政治的影響下，我們被迫把核心的技術過度的轉移到美國身上，裡面有許多複雜的因素要考慮。目前大家關心台積電赴美設廠，Peter Cleveland副總裁在今天的座談中也提到，「台積電本身是一個商業，所有的決定都是要經過合理的商業利益評估」可以看得出來在時局改變之下，台灣的科技業必須要步步為營。
在我看來兩邊要整合，美國要的是半導體核心技術和先進製程，以確保未來可以符合國防科技和資安的需求，台廠則要小心謹慎避免把最先進的技術都帶過去，然而兩邊要合作成功的關鍵是在人才培育和管理上面。在未來半導體工程師將有大量的空缺，估計未來五年超過10萬個空缺，這是短時間無法彌補上的，然而半導體是一個長期的競爭（long game）要能夠在市場上有領先地位，必須要把獲利再重新投入到研發上面，這也就是為什麼台積電今天可以在站在晶圓代工的翹楚。
我提出了三項的合作以確保台美供應鏈長期的競爭優勢和穩定：第一、在人才的培養上，台灣的強項是製造、美國是研發，把兩邊的know-how串接起來，做一個長期的人才培育計劃是非常重要的。第二半導體的整合應該是上下游全面性的，也就是應該是一個生態系（ecosystem）全面整合，不只是在晶圓代工，美方更應該要在IC設計，封裝測試等相關上下游產業與台灣積極深入合作。台灣供應鏈的效益跟效率是我們的重要競爭力。第三、在政策上面應該要有更全面的做法，美國國會通過所謂的晶片法案（CHIPS Act）即將到來超過500億美元的補助，而這些大部分是用在建廠和設備上面，更多的可能要在研發、抵稅及合作計劃開發應用等等去做一個全面性的合作。
長期來說，台灣在全球供應鏈的角色只會越來越重要，但是所有的事情都有一體兩面，在供應鏈和關鍵技術高度集中在台灣當下、自然我們也形成一個潛在的暴露風險（potential risk exposure）這是我們要仔細去思考的，而在分散風險的過程中，也會遇到分散力量和專注的可能性，如何做長期的規劃，這是一個必須結合國家戰略、產業發展以及人才培育共同全面思考的整套價值體系和主張。所有的科技業CEO可能要面對的，不只在商業上的競爭，未來無法避免是在地緣政治的賽局中如何取得保持優勢，趨吉避凶，長期穩定的可能性。
●作者：許毓仁／哈佛甘迺迪學院訪問學者、前立法委員
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