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Facebook社團新功能！小編們必學　設關鍵字拒絕壞留言

▲Facebook社團管理員小幫手可自動拒絕經第三方查證機構證實含有不實資訊的未發佈貼文。（圖／Meta提供）
▲Facebook社團管理員小幫手可自動拒絕經第三方查證機構證實含有不實資訊的未發佈貼文。（圖／Meta提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-10 15:51:18

Facebook近年來是很多企業、品牌、店家很重要的行銷管道，小編如果沒有好好管理可能會讓貼文下的留言成為戰場，但小編們現在可以稍稍放心了！現在FB又有新功能了，用途就是專門預防壞留言，避免一則留言讓整個社團被炎上！Meta （前身為 Facebook ）今（10）日宣布，針對Facebook社團管理員推出新功能，包括協助管理員防範不實資訊的散播，讓管理員能輕鬆管理社團內的互動情形，並提供更簡單的方式邀請感興趣的對象加入社團，藉此擴大發展社團規模。

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為了讓社群在安全的環境下互動交流，Facebook社團可透過管理員小幫手自動拒絕含有特定資訊的留言，可婉拒含有「特殊關鍵字、信用卡、電話號碼」等內容的留言，如果有成員想發佈經第三方查證機構評等含有不實資訊的內容，將會在顯示於社團之前遭到拒絕，藉此協助降低錯誤資訊的能見度。

另外，社團中原有的「禁止發言」功能將擴大並更新為「停權」，如此一來管理員和版主便可暫時將社團成員和參與者停權，讓對方無法在社團中發佈貼文、留言、傳達心情、加入社團聊天室等。

▲Facebook社團管理員可設定特定條件自動核准或拒絕成員加入社團。（圖／Meta提供）
▲Facebook社團管理員可設定特定條件自動核准或拒絕成員加入社團。（圖／Meta提供）
再者，如果部分社團為了預防機器人進去搗亂，加入社團前需要先回答問題，並藉此判斷是能核准入社，但一來一往，需要花不少時間，且還需要小編逐一手動確認，現在透過「管理員小幫手」，社團管理員可根據自己設定的特定條件，自動核准或拒絕社團加入申請，讓新成員的加入流程更有效率。

許多管理員積極透過各種方式擴大Facebook社團規模，現在管理員可透過電子郵件發送邀請，更可透過新增並分享QR  code功能，直接邀請還未加入社團的對象加入。用戶在掃描 QR  code後，將會直接導向該社團的「關於」頁面，按下加入社團或提出申請，讓整體使用者流程更為順暢。

▲Facebook社團管理員可透過QR code直接分享社團連結頁面。（圖／Meta提供）
▲Facebook社團管理員可透過QR code直接分享社團連結頁面。（圖／Meta提供）

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