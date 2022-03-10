Facebook社團新功能！小編們必學 設關鍵字拒絕壞留言
Facebook近年來是很多企業、品牌、店家很重要的行銷管道，小編如果沒有好好管理可能會讓貼文下的留言成為戰場，但小編們現在可以稍稍放心了！現在FB又有新功能了，用途就是專門預防壞留言，避免一則留言讓整個社團被炎上！Meta （前身為 Facebook ）今（10）日宣布，針對Facebook社團管理員推出新功能，包括協助管理員防範不實資訊的散播，讓管理員能輕鬆管理社團內的互動情形，並提供更簡單的方式邀請感興趣的對象加入社團，藉此擴大發展社團規模。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-10 15:51:18
為了讓社群在安全的環境下互動交流，Facebook社團可透過管理員小幫手自動拒絕含有特定資訊的留言，可婉拒含有「特殊關鍵字、信用卡、電話號碼」等內容的留言，如果有成員想發佈經第三方查證機構評等含有不實資訊的內容，將會在顯示於社團之前遭到拒絕，藉此協助降低錯誤資訊的能見度。
另外，社團中原有的「禁止發言」功能將擴大並更新為「停權」，如此一來管理員和版主便可暫時將社團成員和參與者停權，讓對方無法在社團中發佈貼文、留言、傳達心情、加入社團聊天室等。
再者，如果部分社團為了預防機器人進去搗亂，加入社團前需要先回答問題，並藉此判斷是能核准入社，但一來一往，需要花不少時間，且還需要小編逐一手動確認，現在透過「管理員小幫手」，社團管理員可根據自己設定的特定條件，自動核准或拒絕社團加入申請，讓新成員的加入流程更有效率。
許多管理員積極透過各種方式擴大Facebook社團規模，現在管理員可透過電子郵件發送邀請，更可透過新增並分享QR code功能，直接邀請還未加入社團的對象加入。用戶在掃描 QR code後，將會直接導向該社團的「關於」頁面，按下加入社團或提出申請，讓整體使用者流程更為順暢。