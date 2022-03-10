專訪／林予晞掌鏡復古寫真書　峮峮泡湯流露毫無防備的美

清晨，當第一束陽光灑入窗間，睜開眼，身邊躺的是啦啦隊女神峮峮，她漾開甜美笑容、睡眼迷濛的對你說聲早安，這應該是許多男性的夢幻場景！而這樣的美夢已然成真，由女星林予晞拍攝的峮峮第二本寫真書《QUNing》，從「男友視角」捕捉她在日常生活裡的各種姿態，粉絲透過一頁頁的美照，就能感受到女神魅力。





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▲峮峮（左）和林予晞首度合作寫真集，以女性視角捕捉另一種美感。（圖／記者陳思誼攝，2022.2.22）

▲林予晞認為拍攝不是像獵槍般的侵略，而是一種生活氛圍的呈現。（圖／記者陳思誼攝，2022.2.22）

▲峮峮說女性攝影師更細心，會注重被攝者的心情。（圖／記者陳思誼攝，2022.2.22）

由女性掌鏡的每個瞬間，鏡頭不再像是「獵槍」充滿侵略性，誘導主角一件件輕解羅衫，亦不需要標榜效率與目標取向，演員出身的林予晞，化身導演角色，製造溫泉池、公園、海邊、臥室裡各種生活情境，讓峮峮自然綻放笑容、肢體，表現一個女孩逐漸成長為女人的過程。





在妹妹面前裸體，都會感到害羞的峮峮，稱讚林予晞很細心，會注意被拍攝者的感受，就連建議她解開胸前第一顆釦子，都是請經紀人輕聲詢問，而不是下達工作命令，拍攝溫泉出浴照裸露美背，也會刻意清場，讓整個環境是舒服的，處於最自在的狀態。





▲峮峮在寫真書小露性感，精裝版預購就突破5千本。（圖／波麗佳音提供）

▲峮峮慵懶地躺在床上，展現毫無防備的美。（圖 / 波麗佳音提供）

▲峮峮為了寫真書勤上健身房，在海邊秀出纖腰成果。（圖／波麗佳音提供）

峮峮笑說，「在拍攝過程中，不管是海邊還是溫泉的地方，我只要一碰到水，予晞就會說太美了，一邊說一直拍」。畢業於美國休士頓藝術學院的林予晞，正舉辦「36」攝影個展，初次操刀明星寫真書，她認為性感不是靠裸露，而是生活氛圍的營造，以往活力四射、為人應援的峮峮，卸下防備的放鬆姿態，更能突顯不同以往的一面。





她最愛寫真書裡峮峮泡湯的出浴照，迷濛眼神和在水裡的浪漫感，有種昭和的日本女星復古寫真感覺；在海邊戲水逐浪時，林予晞的鏡頭緊跟著峮峮，顧不得機器是否碰到水，甚至奮不顧身衝到海裡面，隨著浪花高漲，峮峮透露當下氣氛緊張，「我們倆個越走越裡面，然後大家說好了，不要再走了，好深好危險喔，趕快回來」，認真努力的成果，就是希望讓大家看到峮峮真實的模樣。





▲峮峮表示對於新戀情不會抗拒，順其自然。（圖／波麗佳音提供）

▲峮峮清純活潑的形象，深受粉絲喜歡。（圖／波麗佳音提供）

在眾多啦啦隊女神出版寫真的風潮中，盡是波濤洶湧的身材，峮峮並不標榜過度裸露的性感，而是用清純無害的眼神，流露自然討喜的個性，溫泉泡湯時的回眸一笑，無辜眼神勾人而不流於情慾，那種放鬆舒適的氛圍，是由一群純女性團體合作的成品，不只攝影，就連燈光、攝影助理都是同性，峮峮不會感覺被緊盯著，更能融入氣氛裡。