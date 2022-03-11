影／從越南來台超過十年 專訪台科大在台國際校友會長
《四方報》報導，掛著親切的微笑，來自越南南部湄公河區前江省的武德勝（Duc-Thang Vo），來台灣已經超過10年。他在越南唸完胡志明大學化工碩士後，拿到台灣科技大學所提供的獎學金，便來台灣求學，原本計畫畢業後前往歐美國家攻讀博士，但因為愛上台灣的生活環境，於是接續唸台科大博士班，目前擔任台科大工程學院專案助理教授。閒暇之餘，他還擔任剛創立不久的在台國際生校友會長，期盼能作為國際生交流情誼的橋樑。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-11 10:00:00
由於台科大國際生校友會才剛成立2個月，武德勝指出正積極串聯畢業後選擇留在台灣工作的外籍校友，透過定期的交流和聯誼，激盪出更多不同的火花。根據教育部統計顯示，2011年時，新南向國家學生佔境外比例僅31.8%，到了2020年時已經攀升到56.5%，且近10年來台攻讀學位的境外學位生從2011年的2萬5107人，2020年已經來到6萬2387人，新南向國家的學生在2019年時更擠下陸生，成為境外生最大來源，而全台灣外籍研究生最多的大學就是台灣科技大學，而畢業後的外籍校友多半都在大型的科技公司、營建公司或顧問管理公司任職。
「10年前我剛來台灣時，越南籍學生畢業後很難在台灣找到工作，但我發現近幾年隨著時代改變，外籍生找工作越來越順利，讓２倍的外籍生能夠且願意留下來工作。」武德勝說，台灣的求職環境正在改變，與此同時，東南亞國家對台灣的印象也越來越好。「我剛來台灣時，其實相較於歐美國家的大學，越南人對台灣的了解還沒很深，如果沒有獎學金，通常越南人不會選擇來台灣求學，因為學費太貴了。」武德勝以自己為例，他說父親是公務員、母親則是家庭主婦，當初是申請到台灣的獎學金才能夠來台灣。不過近幾年越南各大學學費正在翻漲，來台灣唸書反而成了一個優質的選擇。
在2015年，僅有4043名越南生選擇來台灣深造，但2020年已激增至1萬7534名，足見台灣高等教育在東南亞國家推廣有成。由於來台灣的越南生持續成長，武德勝更表示將在今年成立全台越南生校友會，預計在11月推出。「國際生數目持續成長是一件好事，我認為台灣是一個很好的國家，國際生可以考慮選擇來唸書和生活的美好地方。」