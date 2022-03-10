COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鏡電視取照44天就撤換董總　傳播學者八字呼籲

▲1月19日NCC甫通過《鏡電視》新聞台申設核發執照，但才經過44天，本月4日，《鏡電視》在董事會中突撤換董總。（圖／讀者提供）
▲1月19日NCC甫通過《鏡電視》新聞台申設核發執照，但才經過44天，本月4日，《鏡電視》在董事會中突撤換董總。（圖／讀者提供）

記者許若茵／台北報導

2022-03-10 16:22:24

《鏡電視》才取照44天就突然在董事會中撤換董總，昨（9）日國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗表示會再了解。對此，中國文化大學新聞學系教授莊伯仲今（10）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時強調，鏡電視應出面說明，「無則澄清，有則改之」，也期盼閱聽人給予《鏡電視》時間與空間，讓該台達到申設宗旨，成為民間版公共媒體。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1月19日NCC甫通過《鏡電視》新聞台申設核發執照，但才經過44天，本月4日，《鏡電視》在董事會中突撤換原董事長陳建平、總經理李玉珮，並改由董事李永豐接替董事長、《民視》副總經理蔡滄波接任總經理。

對此，莊伯仲評估，撤換董總屬於公司內部治理問題，並無違反法律，「於法雖無不合，但是於情於理，那就難講了！」例如社會輿論看法，會認為《鏡電視》風波多，具有負面影響。

有媒體指稱陳建平是因「干涉新聞」才遭解職，莊伯仲認為，不論有無這回事，都會有傷《鏡電視》初生形象，建議《鏡電視》應「說清楚、講明白」公布澄清聲明，至少代表另外一方的聲音，不要繼續惡化下去。

不過，《鏡電視》至今仍保持低調，僅稱「不方便回應」，莊伯仲直言：「這個是最大的問題，他們不該繼續任由媒體爆料與員工黑函流竄，既然早晚都要面對此題，越早面對越好。」

此外，莊伯仲也提到，《鏡電視》與《鏡傳媒》兩方雖獨立營業，但隸屬同集團，且《鏡電視》人力多數是由《鏡傳媒》承接，是否有共享人力問題，外界也會有質疑，「這個就必須由他們自己來回答，這是《鏡電視》的責任，『無則澄清，有則改之』，悶不吭聲只會越描越黑。」

據傳《鏡電視》有多名員工離職，翁柏宗昨表示，在人力配置方面，新聞台第一線人力「來來去去是很正常的」。莊伯仲則解釋，這是台灣新聞界的一個共業，通常同業間轉職非常頻繁，業界流動是常態，但過於頻繁也不好，因為台灣新聞台對於員工教育訓練少，直接挖角現成員工，不論是對於電視台經營或是台灣新聞發展產業都不好，這個歷史共業大家要共同面對。

《鏡電視》五月開台在即，他期勉，不管背後動機如何，這些負面消息總是衝擊，呼籲《鏡電視》能盡速出面說明，若無就澄清，有就改進，另《鏡電視》的申設宗旨是將新聞媒體的正面力量帶給社會，閱聽人應該還是要給該台時間和空間，大家拭目以待。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀