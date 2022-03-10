鏡電視取照44天就撤換董總　傳播學者八字呼籲

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對此，莊伯仲評估，撤換董總屬於公司內部治理問題，並無違反法律，「於法雖無不合，但是於情於理，那就難講了！」例如社會輿論看法，會認為《鏡電視》風波多，具有負面影響。
有媒體指稱陳建平是因「干涉新聞」才遭解職，莊伯仲認為，不論有無這回事，都會有傷《鏡電視》初生形象，建議《鏡電視》應「說清楚、講明白」公布澄清聲明，至少代表另外一方的聲音，不要繼續惡化下去。
不過，《鏡電視》至今仍保持低調，僅稱「不方便回應」，莊伯仲直言：「這個是最大的問題，他們不該繼續任由媒體爆料與員工黑函流竄，既然早晚都要面對此題，越早面對越好。」
此外，莊伯仲也提到，《鏡電視》與《鏡傳媒》兩方雖獨立營業，但隸屬同集團，且《鏡電視》人力多數是由《鏡傳媒》承接，是否有共享人力問題，外界也會有質疑，「這個就必須由他們自己來回答，這是《鏡電視》的責任，『無則澄清，有則改之』，悶不吭聲只會越描越黑。」
據傳《鏡電視》有多名員工離職，翁柏宗昨表示，在人力配置方面，新聞台第一線人力「來來去去是很正常的」。莊伯仲則解釋，這是台灣新聞界的一個共業，通常同業間轉職非常頻繁，業界流動是常態，但過於頻繁也不好，因為台灣新聞台對於員工教育訓練少，直接挖角現成員工，不論是對於電視台經營或是台灣新聞發展產業都不好，這個歷史共業大家要共同面對。
《鏡電視》五月開台在即，他期勉，不管背後動機如何，這些負面消息總是衝擊，呼籲《鏡電視》能盡速出面說明，若無就澄清，有就改進，另《鏡電視》的申設宗旨是將新聞媒體的正面力量帶給社會，閱聽人應該還是要給該台時間和空間，大家拭目以待。