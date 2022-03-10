三戰將爆發！澤倫斯基再籲設禁飛區　稱蒲亭「正下地獄」

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在俄烏開戰之後，西方各國雖然都給予烏克蘭援助，唯獨對於禁飛區的要求遲遲不肯點頭，當Sky News記者問及西方國家擔心設立禁航區可能加劇衝突或是與俄羅斯直接開戰，讓「情況變得更糟」。對此，澤倫斯基憤怒表示，「對誰的情況更糟？烏克蘭的家庭嗎？不，應該是對他們（西方）吧。我們現在的情況已經很糟，若再不採取行動，一切就來不及了。」
澤倫斯基強調，「相信我，若以這種方式拖下去，你們就會見到…他們將關閉天空，但我們會失去幾百萬條人命。」澤倫斯基進一步表示，「第三次世界大戰將揭開序幕，如果那時才畫設禁航區，一切都為時已晚」。
澤倫斯基表示，俄羅斯軍隊「可以佔領我們，但絕對贏不了」，更稱俄羅斯總統蒲亭正在「直接下地獄」。澤倫斯基指責北約不應該告訴失去孩子的烏克蘭民眾「對不起，我們昨天、一週前沒這麼做。我們沒有敦促蒲亭，沒有經常跟他談、沒有尋求跟他對話。我們袖手旁觀。這是真的，全世界什麼都沒做，我很抱歉，但這是真的。」
當記者問及澤倫斯基是否準備好與蒲亭達成協議，他則指對話永遠是一種妥協。澤倫斯基表示，僅靠烏克蘭無法結束戰爭。「這是兩國與兩方人民的決定，以及兩位總統的決定，而其中之一是普亭，所以我們就等著瞧。」