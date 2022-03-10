自動放慢！貓咪聽見媽呼喚 「龜速」探頭走出：叫我嗎？
這絕對沒有放慢速！貓咪因為身體柔軟，動作靈活又相當輕巧，不過這隻貓咪的走路方式也太奇特了！日本一隻萌貓聽見馬麻呼喚時，竟然「自動慢速」探頭偷窺，甚至以超級「龜速」的方式走上前，網友看到全都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-03-10 16:29:11
這隻住在日本兵庫縣的的摺耳貓叫做「Moa」，目前6歲，平時就喜歡躲在各種遮蔽物後方，尤其喜歡待在窗簾後面窺視大家在做什麼。這天馬麻找不到牠，在家中輕聲呼喚Moa的名字，沒想到牠以一種極慢速的方式慢慢地從門簾後方探出頭來，接著才慢慢地踏出小步伐走向馬麻，但是因為動作實在太慢，讓馬麻也忍不住被牠萌翻了！
由於Moa的動作實在太有趣，許多網友看了之後都忍不住笑說：「天吶太可愛了」、「自備慢速」、「這速度跟樹懶有得比」、「貓：妳……叫……我……嗎……？」、「慢動作模式啟動」，先一起來看看Moa的這段影片～
這裡提醒一下，摺耳貓天生有骨骼的遺傳疾病，如果發現牠們總是採用「大叔坐姿」很可能是想要緩解疼痛的徵兆，因此有飼養摺耳貓的飼主最好提早替愛貓補充保健食品，也要多注意牠們的行為喔！（編輯：陳珮瑜）
再分享另一段Moa慢動作的影片，原來慢動作是習慣呢！