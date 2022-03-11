影／擁全台最多外籍研究生！台科大越南籍教授曝關鍵誘因
《四方報》報導，台灣科技大學有上千名讀正式學位的外籍生，2020年時在學的新南向國家學生就有1694人，並榮登全台最多外籍研究生的大學。四方報記者專訪擔任台科大工程學院專案助理教授武德勝（Duc-Thang Vo）時，他透露幾個台科大吸引外籍生的關鍵原因。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-11 10:05:00
「首先，台科大非常注重國際生的權益，課程能以全英語上課，讓國際生能更容易來台灣求學。再來，台科大的位置在台北，對國際生而言非常具有吸引力。以及我們積極推廣在台國際校友會，讓國際生能在台灣有找到第二個家的歸屬感。」武德勝說。「相較於我10年前來台灣攻讀研究所的環境，台灣高等教育的知名度在東南亞國家中逐漸擴大，越來越多東南亞國家的學生有意願或實際前來台灣求學。」
據悉，在台科大的外籍生最多來自於印尼，超過半數有500多人，其次是越南、衣索比亞，還有來自泰國、東歐、中南美洲等27個國家，最多修讀的領域是工程相關領域，商管和電資領域也越來越熱門。
「台科大的印尼生多於其他國家的學生，主要是蠻多印尼華僑的家境挺好的，即便沒有獎學金，他們的家庭也能支持他們前來台灣或其他國家求學。而越南生則較為依賴獎學金，但我這幾年觀察下來，發現即便沒有獎學金，願意來台灣的越南生也正在成長。」武德勝同時指出，過往外籍生畢業後可能就回國找工作，但近幾年有越來越多國際生選擇在台灣落地深耕，他非常樂見其成。
「我以前也沒想過會在台灣待這麼久！」他笑著說，是台灣科技大學讓他體認到在台灣謀職是有發展性的，於是一待就待了10年，已經徹底愛上台灣。目前台科大在台國際校友會已吸引上百名外籍生參加，校友會預計在今年推出更多聯絡情誼的講座或活動，希望協助外籍校友更融入台灣的社會和文化，一起為台灣打拼和貢獻。