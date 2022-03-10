刺針飛彈助烏克蘭重創俄軍　立委促納入教召訓練

俄羅斯入侵烏克蘭，烏軍以西方國家援助的刺針防空飛彈、標槍反裝甲飛彈重創入侵的俄軍，由於我國同樣也採購，刺針與標槍飛彈，民進黨立委王定宇今（10）日在立院提出臨時提案，建議教召科目應增加人攜式防空武器操作訓練，但軍方認為字詞應修正為「與部隊有關」防空訓練，最後此提案獲通過。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-10 16:36:04｜2022-03-10 16:38:37
立院外交及國防委員會今日邀請國防部、外交部、國家安全局、僑務委員會、陸委會、經濟部、國家發展委員會等部會報告「俄烏戰爭暨近期台海周遭情勢研析與因應」。
王定宇在會中提出臨時提案表示，為強化後備軍人教育召集訓練實戰能量，能有效因應現代科技作戰並提升後備軍人防禦戰力，因此建議後備教召訓練科目應增加「人攜式防空武器」有關操作訓練，連署人還包括同黨立委羅致政與無黨籍立委林昶佐。
國防部訓練參謀次長室次長李天龍中將雖同意此案，但建議應把「人攜式防空武器」字詞修正為「與部隊防空」有關的操作訓練。
王定宇接著表示，他理解部隊都有分工，但從烏克蘭經驗中，後備部隊可能會在戰時接受到各式各樣不同武器裝備，但他可以接受字詞從修正，提案最後在委員會獲得通過。