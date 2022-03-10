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台南又見恐怖三寶高架橋逆向行駛！駕駛急閃大燈煞車保命

▲昨（9）日台南市新市區又有駕駛在高架橋上逆向行駛，差點釀成事故。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲昨（9）日台南市新市區又有駕駛在高架橋上逆向行駛，差點釀成事故。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-10 17:20:45｜2022-03-10 18:03:13

今年1月25日台北市內湖環東大道上，一位轎車駕駛逆向把重機騎士撞飛，造成騎士送醫不治死亡。之後逆向駕駛意外仍然頻傳，昨（9）日台南市新市區又有三寶駕駛在高架橋上逆向，幸好對面駕駛臨危不亂，緊急煞車又連閃大燈，才避開一場可能的嚴重車禍。

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有網友在臉書社團「爆料公社」分享了影片，原PO在昨晚9點43分左右，行駛於由新市往永康方向的匝道高架橋，結果竟然有輛白色轎車逆向迎面行駛而來，讓原PO嚇得直呼「一不小心就漏了好幾滴出來...」

▲昨（9）日台南市新市區又有駕駛在高架橋上逆向行駛，差點釀成事故。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲昨（9）日台南市新市區又有駕駛在高架橋上逆向行駛，差點釀成事故。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
之後白色轎車又緩慢地卡在路中迴轉，好不容易重回正途，結果下橋後白色轎車又立即違規迴轉，讓原PO看得好傻眼。原PO也描述當下驚險狀況，「遠遠看到大燈的路線好像有點不對勁...直到相向我真的不敢相信自己的眼睛」、「後面一堆車，還好即時閃雙黃」。

雖然沒有發生事故，但離譜的逆向行駛還是讓網友全怒了，紛紛在底下留言回覆說「太誇張，他一路逆向」、「千錯萬錯都是導航的錯」、「為什麼老是有人逆向」、「駕照到底怎麼考的」、「是沒帶眼睛出門嗎」。（編輯：倪浩軒）


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