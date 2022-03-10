全球穿戴式裝置成績亮眼　2021第4季及全年兩位數成長

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IDC行動和消費設備追蹤研究經理Jitesh Ubrani說：「雖然供應在2021年期間對許多公司來說是一場持久戰，但許多問題在本季開始消退，並允許品牌在擴大其產品線的同時出貨量達到破紀錄水準。然而，供應緊張也迫使許多公司考慮服務問題，這可能會在未來的穿戴式設備市場上發揮關鍵作用，因為OEM廠商可以通過持續的服務收入來補貼硬體購買，從而嘗試他們的商業模式。」
IDC行動裝置和AR/VR研究總監Ramon T. Llamas指出：「儘管蘋果在這一年裡仍然遙遙領先，但市場的另一個有說服力的跡象是後來的一長串供應商，三星、華為和Imagine Marketing都公佈了超越市場的年成長，其他品牌也是如此。 這表明需求正在向其他公司和產品擴散，所有這些都帶來了更多的多樣性和價格競爭，以吸引和保留更多的客戶。而且，由於首次使用的使用者仍有強烈的需求，供應商可以用與蘋果產品類似但價格更低的功能來爭取大家的青睞。」
在2021年第四季品牌亮點部分，蘋果保持了第一的位置，本季市占率34.9%。 7系列手錶在從2021年第三季延到第四季後廣泛上市，以及AirPods 3的推出有助於蘋果在本季的成長。隨著小米的手環業務下滑，該公司通過專注於手錶（本季出貨量翻倍）以及可聽設備，得以發展並保持其市場領導者地位。
三星的Galaxy Watch 4系列在假期季通過折扣和以舊換新優惠進行了大力推廣，這一活動得到了回報，與2020年的假期季相比，該公司在本季的智慧手錶市場成功獲得了3個百分點。然而，可聽設備類別的成長確實開始放緩，該公司的出貨量成長了4.3%，明顯低於該類別在本季9.5%的整體成長。
華為的成長令人印象深刻，本季成長35.6%，由於積極的行銷，該公司已經成功地在中國以外的地區獲得成長動能。2021年假期季期間，歐洲地區的出貨量占華為產品群組的29%，高於上一年的19.9%。
由於印度國內所有穿戴式設備的快速成長，Imagine Marketing躋身前五名。 該公司突出的BoAt品牌已經統治了整個市場，這要歸功於高價值、低成本的策略，該策略對其可聽設備和手錶業務非常有效。手錶的平均價格遠低於50美元，這也是手環市場在最近一個季面臨挑戰的主要原因之一。