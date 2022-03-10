臺灣豫劇團《蘭若寺》　聶小倩、寧采臣登衛武營

臺灣豫劇團作品《蘭若寺》取材自蒲松齡《聊齋志異》故事，刻劃經典角色聶小倩、寧采臣、燕赤霞一夜奇遇故事，並加入現代情感觀點，重新解讀三位角色間情愫，映照今日對多元性別的探究，描繪人心深處對於「愛」的不同定義和渴求。此劇2016年高雄首演 ，此次三度搬演重回高雄 ，3月12日、13日於衛武營戲劇院演出，讓觀眾可以一窺豫劇貼近現代的樣貌。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-03-10 17:28:23
《蘭若寺》由知名編劇劉建幗編寫，描述暖男書生寧采臣山中迷路，誤入千年樹妖盤踞之地蘭若寺，嬌俏幽魂聶小倩對寧采臣心生愛慕不忍加害，遂指引其投靠同宿寺中的除妖劍客燕赤霞，當夜，寧、燕兩人誤吸妖氣後，與隱藏心中的愛欲糾葛拉鋸。
三位主要角色分別由臺灣豫劇團「當家花旦」蕭揚玲飾演寧采臣、「豫劇王子」劉建華飾演燕赤霞、「無敵辣旦」張瑄庭飾演聶小倩。臺灣豫劇團團長彭宏志表示：「《蘭若寺》此番精修後重新上演，由高雄文藝獎得主殷青群擔任精修版導演，在原創導演的基礎上，以營造出電影般濃厚的鬼魅氛圍及強化角色特性。無論舞台、服裝、音樂等設計，經由各界藝術家齊心共製，為這齣青春豫劇更添迷人丰采。」
《蘭若寺》舞臺設計王奕盛以枯木、樹藤為主要元素，搭配多媒體投影變化，呈現幽森的舞臺氛圍。服裝設計林恒正以冷暖色系互相調節搭配，在素樸的層次中映襯出情感色彩，讓本劇服裝入圍WSD（世界劇場設計展）2017及2022年專業組服裝設計獎。音樂設計則交由張廷營，以貼近年輕族群的聆賞喜好進行創作。