房市／高鐵、捷運迎人口紅利　桃園這幾處成票房保證

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以重劃及區段徵收區之土地交易來看，高鐵桃園站青埔特區、機場捷運A20站、機場捷運A7站為2021年交易前三名區域。排名第一是高鐵桃園站青埔特區，總交易金額205億元，除交通建設到位，由國泰人壽打造的置地廣場也成休閒娛樂亮點，加上航空城開發題材也讓各大建商卡位進場，連續三年土地交易金額破200億元，去年就有華建、宏普、興富發等建商投資，其中興富發以24.23億元買下近2300坪商業區土地為金額最大筆之交易。
機場捷運A20站地區，規模雖排名第二，但成長幅度卻極亮眼，受惠區位鄰近中壢市區及高鐵青埔特區下，也備受建商推案青睞，自2020年完成配地後的交易量暴增，2021年總交易金額來到145億元，較2020年成長238%。至於排名第三的機場捷運A7站地區，總交易金額107億元，建商看準華亞科技園區及中華郵政物流園區帶來的就業人口，使得近兩年交易量破百億，去年興富發以每坪153.8萬元買下近2600坪商業土地，創下此區新高價。
總經理柯宏安表示，建商偏愛大面積基地開發，而重劃及區段徵收區因街廓整齊又較有千坪土地釋出，所以會是其購地重點目標。像是中路、小檜溪、高鐵桃園站青埔特區等，仍會是大型品牌建商主要評估區域，但中小型建商在考量購地與開發成本下，則可能以蛋白區的新興重劃區為優先考量。像高鐵桃園站青埔特區未來逐漸發展成熟後，土地供給也會減少，預期土地交易熱區可能以航空城、機場捷運、高鐵等題材向外延伸擴展，轉向南桃園及西半部地區。