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房市／開創零碳服務　信義房屋參與新北節能E好宅計畫

▲信義房屋響應新北市環保局新北節能E好宅計畫，由新北市環保局長程大維(左)與信義房屋仲介事業處總經理信泓浚共同宣誓。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋響應新北市環保局新北節能E好宅計畫，由新北市環保局長程大維(左)與信義房屋仲介事業處總經理信泓浚共同宣誓。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-03-11 08:30:00

近期全球經濟面臨巨大轉型，氣候變遷成了永續發展的最大威脅，淨零排放更是世界未來共同的願景，台灣政府也在積極進行修法作業，將「2050年淨零排放」納入法規，落實永續發展。而信義房屋則在法規之前，就持續推動企業永續經營，更在今年與新北市政府環保局合作推動「新北市節能E好宅計畫」，鼓勵社區報名該計畫，取得低碳社區標章，信義房屋將在官網上揭露社區能效星級，讓消費者在買賣房屋時，可有更多永續的購屋選擇。

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信義房屋營運推動組協理李明山表示，信義房屋自3月起將鼓勵第一線同仁向社區推廣「新北市節能E好宅計畫」，有意報名的社區須向新北市環保局提供前一年度公設電費單、社區建築物使用執照字號、申請書及委託同意書，即可申請「新北市節能E好宅」認證，經計算社區公設耗能密度(EUI值)，依大小給予不同星級，最低為三星級、最高為六星級，星級越高代表越節電。

李明山表示，社區一但取得新北市低碳社區標章，信義房屋將會在網站上揭露能效星級，供消費者選擇，若未取得低碳標章，新北市政府環保局也提供節能改造的輔導方案，透過節能診所及改造補助，協助社區達到低碳社區的標準。

李明山表示，一家公司減碳本身看起來很渺小，但若能透過公司鼓勵參與、同仁擴大宣傳，就能影響台灣社會眾多的社區和家庭，吸引更多人響應，協助台灣在2050年達到淨零排放。

在過去未有法規依循的年代，信義房屋就將關心各利害關係人納入創業初心，信義房屋仲介事業處總經理信泓浚表示，信義房屋從組織做起，讓永續經營的概念隨著分店遍佈都會城鎮，自2010至2020年過去10年來，信義房屋門市店數從323家增加到近500家，員工人數成長1.5倍，但用電碳排放量減少34.36％，員工人均用電碳排放量也比10年前大減55.12％。就連每一筆不動產仲介服務的碳排放量，都比2015年下降了5成以上。 

2018年開始，信義房屋進一步設立「碳中和門市」，門市同仁有意識的減少碳排放，減少不了的部分，再用碳權來做抵換，希望以實際行動支持碳權交易市場，目前全台共有17家碳中和門市。同時信義房屋也推動永續門市，每個門市都呼應一個永續發展目標，希望將永續理念推廣到門市的鄰近社區，實現將綠色永續納入經營理念的社會企業目標。

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