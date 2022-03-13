ESG投資熱／永續基金超受歡迎　專家教你挑ETF

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根據機構調查，在疫情後有85%客戶主動要求增加ESG配置，並且78%投資人要求從不支持員工權益與社會責任的企業撤資。此外，根據德意志銀行估計，全球資產包含ESG的投資規模，將於2036年大幅成長至160兆美元，若與2018年約30兆美元規模相比，成長幅度高達433%。研究機構也預估，屆時將有近100%的基金管理，會將ESG納入投資流程，這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長，也將大幅改變資產管理的樣貌。
國泰永續高股息ETF基金經理人游日傑指出，其實，在全球ESG投資已深獲認同，成為參與ESG趨勢的顯學。根據Morningstar資料，2021年第4季全球永續型基金的資金淨流入達1425億美元，總規模攀升至2.7兆美元，較2020年同期成長約5成，規模再創新高。今年預計也會再創新高。
除了資金流向外，對機構法人來說，ESG永續理念同樣受到青睞，過往國際上知名的退休基金，多鎖定大盤指數作為投資指標，而近期已逐漸看到許多退休基金改以ESG權值組合取代大盤指數，來做為指標的現象。無獨有偶，在台灣，勞動基金第一季委任投資案也鎖定ESG標的，而勞退基金絕對報酬的委任案，也同樣是鎖定台灣ESG企業，顯示ESG投資趨勢方興未艾。
國內投信投顧公會去年12月收集1220份有關共同基金投資的問卷調查結果也顯示，有71%的受訪者會考慮投資以環境、社會及公司治理ESG為主題的共同基金。
玉山銀行表示，ESG投資是將環境保護、社會責任及公司治理3大面向一起納入投資決策及選股流程，產業及企業永續經營的挑戰與日俱增、人口結構轉變及各國法規及資訊揭露將是驅動ESG投資持續成長的3大因素，全球政府積極推動關於ESG的透明度、資訊揭露及申報等政策，就是希望能提供更透明的ESG資訊，引導資金投入於有益永續趨勢的經濟活動。
不過，對於一個想要投資永續相關產業或公司的投資人來說，目前較難用標準化的準則或指標來評鑑ESG相關資訊，若期望藉由ESG投資來獲得超額報酬，玉山銀行建議可選擇擁有專業團隊的ESG主題基金。相較傳統基金而言，具有ESG原則的基金更加重視企業長期經營品質與營運績效、風險控管、友善環境及社會責任等，當面臨外在環境與產業結構變化時，較能展現企業韌性，市場發生波動時，表現也相較穩定，整體長期績效也較優異。
在台灣，投資人可以透過ESG共同基金、ESG ETF參與綠色投資，除主動型基金之外，亦可參考追蹤特定ESG指數的ETF，像是ESG主題ETF，如果是關注碳中和議題的投資人，則可以電動車主題的ETF為投資標的，透過被動的操作概念，可適度降低投資費用成本，但須留意ETF及追蹤指數的選股邏輯、ETF的追蹤誤差等可能影響ETF表現的因素。
根據金管會統計，截至去（2021）年11月底，國內投信共發行32檔有關ESG、永續、公司治理及綠能等相關主題的基金，合計規模約1565億元，較2020年底的20檔基金、規模1000億元，共新增發行12檔基金，規模亦成長555億元，約成長55%。此外，截至2021年底已有75檔綠色債券、12檔可持續發展債券及7檔社會責任債券發行，總發行金額分別為2011億元、570億元143億元，合計金2724億元。
富邦公司治理ETF經理人温芳儀表示，近年來，全球正邁向2050年淨零碳排，許多企業也展開氣候行動，紛紛啟動轉型，希望能爭取到一張漂亮的ESG標籤，在投資工具方面，債券、股票、基金等不少商品也都納入了ESG的名稱，使得市場上掀起一股綠色投資風潮。以台股為例，目前就有4檔以ESG題材為主題的ETF，富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG（00850）、國泰永續高股息（00878）、永豐台灣ESG（00888），並且在2021年皆有不錯的報酬表現。
第一銀行則提到，依各基金公司看法，因氣候風險愈來愈受到重視，未來整體市場投資趨勢將以永續投資主軸，但永續產品種類多樣，包括排除掉爭議性產業的「排除型」、全面涵蓋性的「全面式」，還有鎖定特定層面的「主題式」，建議首次投資可從涵蓋面項廣泛的基金著手，只是基金投資涉及一定程度的風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。
國泰投信則提醒，ESG是一個正在逐漸普及的經營理念，所以現階段ESG基金所選出的成份股，有可能會具有一些鮮明的產業特性。比如說金融成份或乾淨能源類股的比重會比較高，因此，投資人也應多留意相關的產業經濟訊息，讓自己的ESG投資更可長可久。
温芳儀則建議投資人，選股時就像挑選另一半一樣，要身體健康（公司組織健全）、脾氣穩定（制度完善）、賢淑良德（股價別暴漲暴跌、業績有一定水準），且能夠生兒育女（配發股利股息來照養我），還要個性相合（股性相合），這樣才能長長久久，最後別忘了，一段時間檢視自己的投資組合是否適合現在的市場情況，甚至可以動態調整資產類別，當市場樂觀時，加重市值型標的，積極布局市場；相對地市場趨勢震盪或向下時，加重保守標的比例，轉為較抗跌的投資組合，以因應系統風險帶來的不確定性。