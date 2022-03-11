房市／每天到公車站發派報　房仲新人獲生涯成就

信義房屋景美景興店專經鄭鈺馨，從中文系文藝創作組畢業後就加入信義房屋就職，她兼備理性、感性特質，雖然從一開始的無所適從，但經過店長的細心指導，至今也獲得單月MVP、業績破百萬等獎項，新人時期他每天早上在社區前的公車站發派報，持續將近一個月，某次就剛好遇到正要賣房的客戶，最後順利成交。
生活消費中心/綜合報導
2022-03-11 12:00:00
鄭鈺馨說前四個月真的一件委託都沒有，心情非常煎熬，不知道是否要堅持下去，好在當時店長時時鼓勵他，天道酬勤，一定會有回報，就在第六個月時，鄭鈺馨的客戶想指定購買特定社區的物件，但沒辦法聯繫屋主，鄭鈺馨因此每天早上去社區派報，剛好旁邊有公車站，即時沒遇到屋主也能派報給別人。有一天早上屋主竟打來店裡要求簽委託，就是因為前一天拿到了鄭鈺馨親手發的派報，知道鄭鈺馨每天堅持在社區門口等他，因此非常感動，後來這個案子也順利成交。
鄭鈺馨剛進到房仲業曾一度無所適從，直到遇到了貴人店長，手把手從指導、陪伴，甚至帶著她一同和客戶互動，讓她從旁了解到和客戶互動的模式因應實際情況有所不同，讓她積累了相當的實力。
曾經帶看一組客戶，因看到原住戶前陽台放置菸灰缸，代表原住戶有抽菸習慣，但鄰居卻沒有檢舉，因此猜測可能是鄰居也會抽菸，因此打退堂鼓，在鄭鈺馨努力下，終於幫他們找到位置、格間符合需求的物件，並且社區管委會嚴格執行的物件公共空間禁菸的物件，讓這家人安心的買下入住。
鄭鈺馨說畢竟房仲是從事跟人互動的工作，每天就算是做一樣的事情，還是會遇到不一樣的人事物，會有不同的經驗和挫折，當壓力來時，她最喜歡放假待在家裡什麼都不做，放空就是最好的休息，努力把心中累積負能量倒掉後，就能讓自己有更好的表現。
她強調，每一個工作都會有低潮或倦怠期，她很慶幸在信義房屋都有好長官、好夥伴陪她度過低潮，今年最夯的ESG公司治理面讓他非常有感，由上而下的企業文化都是手心向下，協助與輔導，相對其他相關產業可能都是業績導向，讓鄭鈺馨覺得在信義房屋工作實在太幸福了。